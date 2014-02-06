نمایشگاه الکامپ 28 بهمن در اراک افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مشایخی ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی که به منظور حضور این اداره کل در نمایشگاه الکامپ استان برگزار شد افزود: این نمایشگاه از 28 بهمن ماه تا یکم اسفند ماه سال جاری به مدت چهار روز در اراک دایر است.

وی ادامه داد: در نمایشگاه الکامپ استان همچنین مراکز فرهنگی دیجیتالی و کانون های فرهنگی هنری مساجد قابلیت های خود را در حوزه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به نمایش می گذارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ارائه نرم افزارهای اسلامی و دفاع مقدس با تخفیف ویژه، پخش انیمیشن عفاف و حجاب و ارائه نرم افزار تفأل به وصیت نامه شهدا را از برنامه های این اداره کل در نمایشگاه الکامپ عنوان کرد.

13 مرکز فرهنگی دیجیتالی در استان مرکزی فعال است

مشایخی اضافه کرد: معرفی شبکه ملی فرهنگ، ظرفیت های مراکز دیجیتالی استان و همچنین فرهنگ سازی به منظور نحوه بهره برداری از فضای مجازی از فعالیت های پیش بینی شده بخش فرهنگی در این نمایشگاه است.

وی با بیان اینکه 13 مرکز فرهنگی دیجیتالی در استان مرکزی فعال است، گفت: این مراکز شامل 10 خانه دیجیتال، دو مرکز شهری و یک مرکز دیجیتال استانی در استان مرکزی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی همچنین از اهداء جوایز به برگزیدگان مسابقات جام دیجیتال خبر داد و اظهار کرد: این مسابقات به مناسبت دهه مبارک فجر توسط دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد برگزار می شود.

وی تصریح کرد: حضور کانون های تخصصی حوزه مساجد در نمایشگاه، معرفی نرم افزارهای حوزه مساجد، عضو گیری خانه های دیجیتال، آموزش مجازی، معرفی خبرگزاری تخصصی حوزه دین «شبستان» و ارائه بازیهای مجاز رایانه ای از دیگر برنامه های این اداره کل در نمایشگاه الکامپ استان است.