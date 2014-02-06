مردم باید پاسدار ارزش های دینی و دستاوردهای شکوهمند انقلاب باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر پنجشنبه در بازدید از خانواده ها شهدای شهرستان آشتیان ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را ضروری دانست و تصریح کرد: حراست از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را مهم ترین وظیفه مردم و مسئولان است.

وی افزود: پیروزی شکوهمندی که در دوران دفاع مقدس نصیب کشور شد از شجاعت و دلاوری های رزمندگان در سایه ولایت فقیه بود که اقتدار جمهوری اسلامی را ثابت کرد.



مقیمی گفت: بهره مندی از رهنمودهای خانواده شهدا و دعای خیر مادران شهدا موجب پیشرفت در کارها و حرکت سریع درخدمتگزاری به نظام و دستاوردهای انقلاب اسلامی خواهد بود.

معضل بیکاری دغدغه خانواده های شهدا شده است

استاندار مرکزی با اشاره به معضل بیکاری که دغدغه خانواده های شهدا شده است گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرستان ها کلید حل مشکل بیکاری در این مناطق است.

وی با بیان اینکه وظیفه دولت آماده سازی زیرساخت ها برای سرمایه گذاری هر چه بیشتر و مستمر بخش خصوصی در زمینه تولید است تصریح کرد: باید فضای رونق اقتصادی و اعتماد سرمایه گذاران را برای امر سرمایه گذاری در شهرستان های مختلف استان جلب کنیم.

مقیمی خاطرنشان کرد: با اعتبار محدود دولتی، توسعه و پیشرفت به طور کامل محقق نمی شود لذا حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی یک امر ضروری است.

وی ضمن تبریک دهه فجر اظهار کرد: پیروزی های انقلاب اسلامی طی چند دهه گذشته نتیجه ایستادگی و خودباوری ملت ایران و به خصوص از جان گذشتگی های شهیدان حاصل شده است و امروز وظیفه ماست که مشکلات خانواده های انان را حل کنیم.

همه مسئولان وظیفه دارند حیات این انقلاب را بیمه کنند

استاندار مرکزی ادامه داد: امروز همه مردم و مسئولان وظیفه دارند تا با عمل کردن به دستورات الهی این انقلاب را بیمه کرده و حیات آن را تضمین کنند.

در ششمین روز از دهه مبارک فجر، استاندار مرکزی در سفر به شهرستان آشتیان با خانواده شهیدان مرتضی و علی اصغر امیری در روستای سیاوشان شهرستان آشتیان دیدار کرد و گفت: خون شهدا اقتدار نظام را دوچندان کرد.

در اين ديدار والدين شهيدان امیری به بيان خاطراتي از اين شهيدان والامقام پرداخته و گفتند: شهید مرتضی و شهید علی اصغر درعملیات های خیبر و بدر به فاصله 11 ماه به شهادت رسیدند.

درخاتمه این دیدار استاندار با اعطای لوح تقدیر از والدین این شهیدان تجلیل كرد.

لازم به ذکراست استاندار در بدو ورود به شهرستان آشتیان در گلزار شهدای این شهرستان حضور یافت و ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا بار دیگر با آرمان‌های بلند شهدا تجدید عهد و پیمان کرد.

بهره برداری از دهیاری روستای صالح آباد، یک واحد مرغداری 50 هزار قطعه ای و دیدار با مردم در امامزاده بی بی فاطمه صغری آشتیان از دیگر برنامه های استاندار در بازدید از شهرستان آشتیان بود.





















