بازدید استاندار مرکزی از دو خانواده شهید زرندیه/ استاندار: خون شهدا اقتدار نظام را دوچندان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر چهارشنبه در این بازدید افزود: دیدار با خانواده شهدا وایثارگران تجدید خاطره شهدای انقلاب اسلامی است و این دیدارها بهانه ای است تا با شهدا تجدید میثاق کنیم.

وی با بیان اینکه خون پاک شهدا در دوران انقلاب وهشت سال جنگ تحمیلی اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را در دنیا باعث شد اظهارداشت: نظام جمهوری اسلامی به شهدا و خانواده های آنها مدیون است و بخشی از این ادای دین در سایه گوش به فرمانی در برابر ولایت فقیه و سرکشی به خانواد ه های شهدا باید جبران شود.

مقیمی با بیان این که دیدار با خانواده شهدا و بهره گیری از روحیه شهدا پشتکار مسئولان را دو چندان می کند افزود: خانواده های معظم شهدا با صبر و بردباری خود عزت و سربلندی را به نظام جمهوری اسلامی ارزانی داشتند.

استاندار مرکزی ادامه داد: پیروزی شکوهمندی که در دوران دفاع مقدس نصیب کشور شد از شجاعت و دلاوری های رزمندگان در سایه ولایت فقیه بود که اقتدار جمهوری اسلامی را ثابت کرد.

مقیمی گفت: بهره مندی از رهنمودهای خانواده شهدا و دعای خیر مادران شهدا موجب پیشرفت در کارها و حرکت سریع در خدمتگزاری به نظام و دستاوردهای انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی تاکید کرد: به برکت رشادت ها وخون شهدا است که امروزه در آسایش و امنیت زندگی می کنیموباید در راستای زنده نگه داشتن یاد وخاطر شهدا و دل جویی وتکریم والدین بزرگوار شهداوانتقال فرهنگ ایثار وشهادت به نسل حاضر تلاش کنیم.

وی در پایان بیان کرد: شهدای انقلاب اسلامی در هدایت رهبری قدرتمندانه از حاکمیت ارضی جمهوری اسلامی دفاع کردند و با بصیرت کامل پای در راه جهاد و استقامت گذاشتند و امروز این شهیدان واسطه فیض و برکات الهی شده اند.