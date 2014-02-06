استاندار لرستان از بزرگترین انارستان متمرکز ایران بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار لرستان ظهر پنج شنبه از انارستان زیر تنگ سیاب شهرستان کوهدشت بازدید و از نزدیک با مشکل باغداران این منطقه آشنا شد.

بازوند با اشاره به ظرفیتهای موجود در این منطقه برای توسعه باغات انار، بر ضرورت برنامه ریزی متولیان امر برای توسعه این انارستان تاکید کرد.

استاندار لرستان از رودخانه سیمره در این منطقه به عنوان پتانسیلی مطلوب برای ایجاد باغات یاد کرد و بیان داشت: همچنین توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این زمینه موجب افزایش ارزش افزوده تولیدات باغی می شود.

وی همچنین با حضور در محل کارخانه فرآوری انار این منطقه ضمن بررسی مشکلات این واحد تولیدی با مسئولان آن گفتگو کرد.

در جریان این بازدید مسئولان این کارخانه مشکل اصلی خود را کمبود نقدینگی عنوان کردند و خواستار مساعدت استاندار لرستان برای پرداخت تسهیلات لازم به منظور توسعه این واحد تولیدی شدند.

بنابر این گزارش انارستان "زیرتنگ سیاو" در 50 کیلومتری شهرستان کوهدشت با وسعت هزار و 200 هکتار یکی از بزرگ ترین انارستان های ایران و به نوعی بزرگترین انارستان متمرکز کشور است که در تنگه ای سبز قرار گرفته است.

از این انارستان که چون دریایی سبز و سرخ اطراف رودخانه سیاو را پوشانده است، سالانه حدود 37هزار تن انار ارگانیک به عنوان محصولی صادراتی تولید می شود.

انار تولیدی در این شهرستان با برند لرستان به سراسر کشور و بسیاری از کشورهای خارجی صادر شود.