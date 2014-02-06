به گزارش خبرنگار مهر؛‌سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است كه در دیدار فینال وزن 57 کیلوگرم جونگ هاک جین از کره شمالی با نتیجه 12 بر 6 رسول کالیف از قزاقستان را شکست داد و به مقام نخست دست یافت.

نتایج دیدارهای رده بندی به شرح زیر است:

بات بولدنومین (مغولستان) , برنده - بونس سرمستی (15- 6)

یانگ کیونگ ایل (کره شمالی) , برنده- رضا اطری (7- 2)

رده بندی این وزن به شرح زیر است:

1- جونگ هاک جین (کره شمالی) 2- رسول کالیف (قزاقستان)، 3- بات بولدنومین (مغولستان) و یانگ کیونگ ایل (کره شمالی) 5- یونس سرمستی و رضا اطری