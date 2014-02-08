نیازهای جانبازان اندر خم یک کوچه است/ انتظار 8 ساله جانبازان برای شروع یک پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین سفر استانی دولت نهم به کهگیلویه و بویراحمد طرح راه‌اندازی یک مرکز توانبخشی و رفاهی برای ایثارگران نیز همچون طرح های دیگر به تصویب رسید ولی هیچ گاه رنگ عمل را به خود ندیده است.

این طرح که رد سال 86 کلنگ زنی شد، حتی در پروژه های مهر ماندگار نیز قرار گرفت تا آرزوی 9 هزار جانباز کهگیلویه وبویراحمد زودتر محقق شود اما مهر ماندگار نیز گره ای از این پروژه نگشود.

اکنون هشت سال از آن سفر می‌گذرد و ایثارگران و جانبازان این استان همچنان چشم به تلاش مسئولان و امید به دستان آنها دارند تا شاید در دولت تدبیر و امید بتوانند به این خواسته حداقلی و کوچک خود دست یابند.

نیازهای جانبازان در خم یک کوچه مانده است

یکی از جانبازان استان در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: بعد از 35 سال از عمر انقلاب، هنوز نیازهای جانبازان اندر خم یک کوچه است.

حسین رضایی می افزاید: برای رفاه این قشر از جامعه در استان هنوز کارهای مطلوبی انجام نگرفته است.

وی بیان می کند: جانبازان انتظاری غیرمعقول از مسئولین ندارند اما لازم است همچون سایر اقشار جامعه از امکانات رفاهی برخوردار شوند.

رضایی ادامه می دهد: ما نیاز به ترحم نداریم زیرا خود این راه را انتخاب کرده ایم اما دوست داریم درست دیده شویم.

مشکل زمین علت عدم اجرای پروژه

مدیرکل بنیاد شهید استان هم در خصوص این پروژه و مشکلات جانبازان استان به خبرنگار مهر گفت: برای شروع و بهره‌برداری از این پروژه مهم، فرصت‌سوزی شده است.

سید مصطفی مهدی از پیگری‌های خود برای تسریع در احداث این پروژه خبرداد و بیان داشت: پیشرفت فیزیکی مجتمع توانبخشی جانبازان رضایت بخش نیست و تاکنون تنها 12درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی مهمترین علت این مسئله را مشکل زمین عنوان کرد و اظهار داشت: زمین این پروژه هنوز به نام بنیاد شهید انتقال داده نشده است.

مدیرکل بنیاد شهید استان بیان داشت: این زمین متعلق به راه و شهرسازی است و هنوز بر سر قیمت زمین به توافق نرسیده ایم.

مهدی افزود: ما خواستار این هستیم که این زمین به قیمت منطقه ای به بنیاد شهید واگذار شود اما مسکن بر واگذاری آن به قیمت کارشناسی تاکید می کند.

وی بیان کرد: فنداسیون این طرح اجرا شده اما چون هنوز زمین به نام بنیاد شهید ثبت نشده قادر به جذب اعتبار برای آن نخواهیم بود.

مهدی تصریح کرد: اگر زمین به نام بنیاد انتقال یابد، پروانه کار گرفته خواهد شد و عملیات احداث آن آغاز می شود اما چون زمین به نام بنیاد شهید نیست نمی توانیم در خواست اعتبار کنیم.

مدیرکل بنیاد شهید استان اظهار امیدواری کرد: با حمایت‌های استاندار جدید بتوانیم مرکز توانبخشی ایثارگران و جانبازان را آغاز کنیم.

کمبود کادر درمانی در بیمارستان جانبازان

مهدی همچنین به مشکلات این بیمارستان اشاره کرد و گفت: این بیمارستان با کمبود پرستار و کادر درمانی مواجه است.

این مسئول افزود: این بیمارستان همچنین منبع درآمدی ندارد و نمی تواند به صورت خودگردان اداره شود.

وی همچنین بر توسعه این مرکز تاکید کرد و گفت: هم اکنون در کنار این بیمارستان، ساختمانی در حال احداث است که با مشکلات مالی مواجه است.

1585 فرزند جانباز و شهید بیکار هستند

مهدی همچنین به مشکلات اشتغال فرزندان جانبازان و شهدا در استان اشاره کرد و گفت: یک هزار و 585 نفر از فرزندان جانبازان و شهدای این استان بیکار هستند.

وی با بیان اینکه سهمیه استخدامی در این استان خیلی کم است از پیگیریها در این خصوص خبرداد و اظهار داشت: لازم است وزیر محترم نفت سهمیه اشتغالی به این افراد در پروژه های نفت گاز در استانهای همسایه اختصاص دهد تا بار استان کمتر شود.

جانبازان و ایثارگران اگر چه با خدا معامله کرده اند و نیاز به ترحم ندارند اما مسئولین باید دردهای آنان را که از جهاد هشت ساله به یادگار مانده، درک کنند و در جهت رفع مشکلاتشان بکوشند.