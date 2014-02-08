به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از یکسال از تحریم صادرات گاز طبیعی و سایر محصولات گازی ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فرانسه به عنوان نخستین کشور اروپایی تحریم گاز ایران را رسما لغو کرد.



شرکت ملی صادرات گاز ایران امروز با انتشار گزارشی، اعلام کرد: دور جدید مذاکرات گازی ایران با نمایندگان شرکت های فرانسوی به منظور صادرات گاز طبیعی آغاز شده است.



در این بیانیه تاکید شده است: در نشست مشترک مدیرعامل و مسئولان شرکت ملی صادرات گاز ایران با نمایندگان و مسئولان شرکت‌های فرانسوی درباره راهکارهای توسعه و همکاری‌های گازی از جمله صادرات گاز دیدار و گفتگو انجام شده است.



علاوه بر شرکت های فرانسوی، شرکت ملی صادرات گاز ایران با مسئولانی از کشورهای جمهوری آذربایجان، عمان و پاکستان هم درباره وضعیت صادرات گاز طبیعی دیدار و گفتگو کرده است.



به گزارش مهر، دور جدید مذاکرات شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه و شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت GDF سوئز فرانسه هفته گذشته در تهران آغاز شده بود.



در لیست شرکت های فرانسوی مسافر تهران، در کنار توتال نام شرکت GDF سوئز فرانسه هم به چشم می خورد شرکتی که بزرگترین توزیع کننده گاز طبیعی در بین کل کشورهای اتحادیه اروپا است.



گزارش منتشر شده بر خروجی سایت GDF سوئز فرانسه حاکی از آن است که این شرکت فرانسوی در 16 کشور جهان تاکنون 344 مجوز اکتشاف و توسعه در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز دریافت کرده است ضمن انکه این شرکت اروپایی دومین شرکت واردکننده ال.ان.جی و بزرگترین توزیع کننده گاز در بین کشورهای اروپایی است.



تا پیش از تصویب طرح تحریم گاز ایران، شرکت استات اویل هیدروی نروژ به واسطه مشارکت در طرح توسعه فاز 6 تا 8 پارس جنوبی و از محل قراردادهای بیع متقابل روزانه اقدام به واردات چندین هزار تن گازمایع و برخی از برش‌های گاز از ایران می کرد.



اما با تصویب تحریم‌های جدید، این شرکت نفتی در صورت عدم واردات گاز مایع با زیان‌های هنگفت روبرو خواهد شد و از این رو، رایزنی‌هایی برای معافیت این شرکت نروژی از تحریم‌های جدید گازی ایران آغاز شده است.