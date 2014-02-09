به گزارش خبرنگار مهر، با تعلیق تدریجی برخی از تحریم‌‌های نفتی همچون آزادسازی صادرات محصولات پتروشیمی به اروپا، خروج نام شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفتکش و 14 غول پتروشیمی ایران از لیست سیاه تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، دور جدید دیپلماسی انرژی ایران با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده است.



از این رو پس از آغاز مذاکرات نفتی ایران با غول‌های نفتی فرانسه همچون توتال و تکنیپ و گازروفرم، شمارش معکوس به منظور از سرگیری مذاکرات ایران با غول‌های نفت، گاز و پتروشیمی آلمان آغاز شده، ضمن آنکه فرانسه به عنوان نخستین کشور اروپایی رسما تحریم گاز ایران را به حالت تعلیق درآورده است.



پیش بینی می‌شود به زودی مدیران شرکت‌هایی همچون زیمنس به عنوان بزرگترین تامین کننده تجهیزات دوار پالایشگاه‌های پارس جنوبی، لینده طرف قرارداد با تنها طرح تولید LNG ایران در پارس جنوبی برای راه اندازی تاسیسات مایع سازی گاز طبیعی ایران و BASF به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی انواع کاتالیست و مواد افزودنی شیمیایی مجتمع‌های پتروشیمی مسافر تهران خواهند شد.



علاوه بر این، اواسط اسفند ماه سالجاری 12 چهره سرشناس صنایع نفت و انرژی جهان از سه کشور ایالات متحده آمریکا، انگلیس و ژاپن به منظور سخنرانی در یک کنفرانس بین‌المللی و تبیین وضعیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران با لغو تدریجی تحریم‌ها در تهران سخنرانی خواهند کرد.



محمد مزرعتی رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران در گفتگو با مهر، سفر این چهره‌ها به تهران در اسفندماه را تائید کرده است.



