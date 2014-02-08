تفاهمنامه ضمانت عقد قراردادهای تجاری بین منطقه آزاد اروند و عراقی ها منعقد شد

سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امضای این تفاهمنامه در نشست مشترک مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند، اتاق رجال الاعمال، اتاق صنایع استان بصره و اتاق تعاون خرمشهر گفت: با امضای این تفاهمنامه و اجرایی شدن آن میزان ریسک تجاری در مرز شلمچه کاهش می یابد.



وی از افزایش اعتماد بین تجار و بازرگانان دو کشور به عنوان دیگر مزایای امضای این تفاهمنامه نام برد.



موسوی بحث و تبادل نظر در خصوص رفع مشکلات اساسی تجار ایرانی و عراقی را از دیگر مباحث مورد گفتگو در این نشست عنوان کرد.



معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به برپایی نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی در محل نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروند افزود: جمعی از هیئت تجاری و اقتصادی استان بصره عراق با حضور در این نمایشگاه از نزدیک با مسئولان شرکتهای حاضر در این نمایشگاه به گفتگو و رایزنی در جهت تبادل کالاهایشان پرداختند.



موسوی با اشاره به انجام مذاکرات این گروه عراقی با مسئولان اتاقهای بازرگانی آبادان و خرمشهر در این مجموعه نمایشگاهی اظهار داشت: حضور مسئولان گمرک مستقر در مرز تجاری شلمچه برای گفتگو و رایزنی با تجار و بازرگانان ایرانی حاضر در نمایشگاه صنایع غذایی منطقه آزاد اروند در راستای تسریع در روند صادرات کالا به کشور عراق از موضوعات قابل تاکید در این مذاکرات بود.

