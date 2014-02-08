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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۲۳:۰۲

هفته بیست و پنجم لیگ برتر انگلیس؛

چلسی با هت تریک ادن ازر به صدر رسید/ توقف منچسترسیتی در خانه نورویچ

چلسی با هت تریک ادن ازر به صدر رسید/ توقف منچسترسیتی در خانه نورویچ

هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر شنبه شب با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم های وستهام، کریستال پالاس، چلسی و هال سیتی مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چلسی در حضور بیش از 41 هزار تماشاگر ورزشگاه استمفوردبریج مقابل نیوکاسل با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید. در این دیدار ادن ازر هافبک بلژیکی چلسی هر سه گل تیمش را به ثمر رساند. چلسی اکنون 73 بازی است که در خانه با هدایت ژوزه مورینیو شکست نخورده است. آنها از 8 بازی اخیر خود در 7 بازی به پیروزی رسیده اند.

منچسترسیتی بعد از شکست هفته گذشته مقابل چلسی این بار در خانه نورویچ سیتی با تساوی بدون گل متوقف شد تا این تیم کمی از روند صعودی خود دور شود. نتایج کامل دیدارهای شنبه شب به شرح زیر است:

استون ویلا صفر – وستهام 2

کریستال پالاس 3 – وست بروم یک

چلسی 3 – نیوکاسل صفر

نورویچ صفر – منچسترسیتی صفر

ساوتهمپتون 2 – استوک سیتی 2

ساندرلند صفر – هال سیتی 2

سوانری سیتی 3 – کاردیف سیتی صفر

در ادامه این رقابتها یکشنبه شب دو دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

تاتنهام – اورتون

منچستریونایتد – فولام

جدول رده بندی:
1- چلسی 56 امتیاز
2- آرسنال 55 امتیاز
3- منچسترسیتی 54 امتیاز
4- لیورپول 50 امتیاز
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18- وست بروم 23 امتیاز
19- کاردیف سیتی 21 امتیاز
20- فولام 19 امتیاز

کد مطلب 2232248

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