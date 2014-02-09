به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی روز گذشته موفق شد با برتری سه بر صفر مقابل نیوکاسل به صدر جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر انگلستان راه پیدا کند.
"ژوزه مورینیو" با این حال همچنان تاکید میکند که تیمهای منچسترسیتی و آرسنال از بختهای نخست کسب عنوان قهرماین به حساب میآیند.
این مربی پس از شکست نیوکاسل گفت: اکنون زمان آن فرارسیده تا اسبها (آرسنال و من سیتی) را بکشیم. ما خوب بازی میکنیم و هواداران ما تک تک از بازیهای ما راضی هستند. تیم ما خوب نتیجه میگیرد و در صدر جدول رده بندی قرار دارد. این چیزی است که نمیتوانیم آن را پنهان کنیم.
وقتی از وی پرسیدند که دیگران چلسی را شانس اول قهرمانی میدانند، گفت: من روی این قضیه شرطبندی نمیکنم. ما در بازی با نیوکاسل نتیجه بسیار خوبی کسب کردیم. وقتی دو تیم بزرگ با هم بازی میکنند شما هرگز انتظار چنین نتیجهای را ندارید اما گاهی اوقات این نتایج رقم میخورد.
نظر شما