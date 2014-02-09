به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی روز گذشته موفق شد با برتری سه بر صفر مقابل نیوکاسل به صدر جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر انگلستان راه پیدا کند.

"ژوزه مورینیو" با این حال همچنان تاکید می‎کند که تیم‎های منچسترسیتی و آرسنال از بخت‎های نخست کسب عنوان قهرماین به حساب می‎آیند.

این مربی پس از شکست نیوکاسل گفت: اکنون زمان آن فرارسیده تا اسب‎ها (آرسنال و من سیتی) را بکشیم. ما خوب بازی می‎کنیم و هواداران ما تک تک از بازی‌های ما راضی هستند. تیم ما خوب نتیجه می‌گیرد و در صدر جدول رده بندی قرار دارد. این چیزی است که نمی‌توانیم آن را پنهان کنیم.

وقتی از وی پرسیدند که دیگران چلسی را شانس اول قهرمانی می‎دانند، گفت: من روی این قضیه شرطبندی نمی‎کنم. ما در بازی با نیوکاسل نتیجه بسیار خوبی کسب کردیم. وقتی دو تیم بزرگ با هم بازی می‎کنند شما هرگز انتظار چنین نتیجه‎ای را ندارید اما گاهی اوقات این نتایج رقم می‎خورد.