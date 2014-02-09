امیدوارم دیدار با پتروشیمی به حاشیه کشیده نشود/ برای ما بازی خانگی بی معناست!

مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر بگویم دیدار تیمم مقابل پتروشیمی حساس نیست، حرف دلم نیست اظهارداشت: حتما این بازی حساس است و هزاران دلیل برای آن وجود دارد. به هر حال دیداری که در آن دو تیم از بهترین‌های لیگ مقابل هم قرار می‌گیرند، حساسیت‎های خاص خود را خواهد داشت اما این دلیل نمی‌شود که به فکر بسکتبال نبود و فقط به نتیجه‌گیری در آن فکر کرد. باید به فکر بهترین نمایش و ارائه آن بود.

وی در مورد اینکه نتیجه دیدار روز دوشنبه دو تیم مهرام و پتروشیمی در تعیین قهرمان مرحله دوره‌ای مسابقات نقش زیادی دارد، خاطرنشان کرد: البته این قهرمانی به همین مرحله ختم می‌شود و نقش تعیین کننده در مراحل دیگر ندارد. آنچه مسلم است جسارت بازیکنان، روحیه یا آسیب دیدگی آنها، هماهنگی ترکیب هر یک از تیم‌ها و .... از عوامل تاثیرگذار و تعیین کننده در مرحله پلی‌‎آف هستند که در نهایت قهرمان را هم مشخص خواهند کرد.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام با تاکید بر انیکه اطمینان دارم دیدار برابر پتروشیمی به دور از حساسیت‌هایی که دارد، خوب برگزار خواهد شد، تصریح کرد: حریف‌مان تیم خوبی است که بازیکنان بزرگی هم دارد مانند مهدی کامرانی که از جمله بازیکنان درجه یک بسکتبال ایران به حساب می‌آید اما بازیکنان من هم توانا هستند و به توانایی‌های خود باور دارند. در مورد این بازی هم آنچه برای من اهمیت زیادی دارد اینکه بازی به حاشیه کشیده نشود و مسائل فنی در آن نمود بیشتری پیدا کند.

"مهرام در مرحله رفت نتیجه این بازی حساس را واگذار کرد در حالیکه اگر این بازی را با برد تمام کند می‌تواند به قهرمانی در نیم فصل امیدوار شود. این موضوع تا چه حد روی کار تیم شما تاثیر خواهد داشت"؟، هاشمی در پاسخ به این پرسش مهر گفت: آن بازی من مصطفی هاشمی آنقدر اشتباه داشتم و بد بازی کردم که در نهایت باعث باخت مهرام شد! نمی‌گویم اگر اشتباه نداشتیم حتما برنده بازی می‌‍شدیم اما در سه دقیقه پایانی بازی نباید آن اتفاقات می‌افتاد.

این مربی ادامه داد: در مورد این بازی هم نهایت تلاش‌مان این است که بهترین عملکرد را داشته و بهترین نتیجه ممکن را بگیریم اما در مجموع فکر می‌کنم جدول رده‌بندی تغییر زیادی نداشته باشد.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که "یعنی شما از رده دوم صعود نمی‌کنید"؟، اظهارداشت: به هر حال نمی‌شود نتیجه را پیش‌بینی کرد. نتیجه چیزی است که در جریان بازی و با توجه به شرایط آن مشخص می‌شود و اصلا قابل پیش‌بینی نیست. فقط اینکه من فکر می‌کنم در مجموع جدول رده‌بندی تغییر زیادی نداشته باشد.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام در مورد اینکه دیدار تیمش برابر پتروشیمی در تالار بسکتبال آزادی برگزار می‌شود، گفت: من فکر می‌کنم تالار بسکتبال آزادی یک سالن امن برای همه تیم‌هاست نه فقط تیم‌های تهرانی؛ اصلا برای ما بازی خانگی به هنگام حضور در تهران معنا و مفهومی ندارد. در خیلی از سالن‌های شهرستان‌ها حداقل 6 - 5 هزار تماشاگر مشوق تیم میزبان هستند در حالیکه در تهران 300 - 200 تماشاگر به سالن می‌آید که یا منفعل هستند یا نیمی طرفدار تیم تهرانی و نیمی دیگر خواستار پیروزی تیم مهمان هستند.

وی تاکید کرد: تنها حسن بازی در تهران برای ما این است که از هیاهوی تماشاگران تیم‌های میزبان دور هستیم. در هر صورت تاکید همیشگی من به بازیکنان این است که اتکا به خودشان داشته باشند.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام بابیان اینکه حامد حدادی و صمد نیکخواه بهرامی تا پایان بهمن‌ماه به ترکیب این تیم اضافه خواهند شد، یادآور شد که مهرام و هفت تیم دیگر باید از دوشنبه آینده دیدارهای خود در مرحله نخست پلی‌آف را آغاز کنند.