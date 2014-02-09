به گزارش خبرنگار مهر، حساس‌ترین دیدار این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور خیلی زودتر دیگر از دیدارها و به عنوان اولین بازی هفته برگزار می‌شود. دیداری که طی آن مدعی‌ترین تیم‌های جدول رده‌بندی یعنی پتروشیمی و مهرام مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند و اینبار در تالار بسکتبال آزادی.

پتروشیمی در مرحله رفت مسابقات با تحمیل اولین شکست فصل به مهرام خود را قهرمان نیم فصل نخست مسابقات کرد و اگر بتواند این نتیجه را در دیدار فردا هم تکرار کند قهرمانی مرحله دوره‌ای را از آن خود خواهد کرد حتی در صورت واگذاری نتیجه در دیدار معوقه مقابل ماهان؛ این در حالی است که مهرام اگر بتواند انتقام اولین شکست این فصل خود را فردا بگیرد و هر دو امتیاز بازی را از آن خود کند، صدرنشین خواهد شد اما برای حفظ این جایگاه و نهایی شدن قهرمانی‌اش در مرحله دوره‌ای باید منتظر مشخص شدن نتیجه دیدار معوقه پتروشیمی و ماهان بماند.

در هر صورت جدال تیم‌های پتروشیمی و مهرام که در حال حاضر هر دو 40 امتیازی هستند نقش زیادی در تعیین قهرمان مرحله دوره‌ای این فصل از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دارد و همین مسئله حساسیت این دیدار در هفته پایانی نیم فصل دوم را بیشتر هم کرده است. البته در این هفته دیدارهای دیگری هم برگزار می‌شود که به اندازه خود حساس هستند و تعیین کننده.

این هفته از مسابقات شاهد برگزاری دو دربی در تهران و اصفهان خواهد بود. ذوب آهن و ماهان دربی اصفهان را در سالن ملت برگزار می‌کنند. این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که حضور هر دو تیم ذوب‌‎آهن و ماهان در مرحله پلی‌آف قطعی است ضمن اینکه هیچ نتیجه‌‌ای جایگاه چهار و پنجمی این دو تیم را تغییر نخواهد داد (حداقل تا قبل از دیدار معوقه ماهان برابر پتروشیمی)؛ از این حیث شاید رقابت دو تیم ذوب‌‎آهن و ماهان خیلی مهم نباشد اما به هر حال آنها به دنبال دفاع از حیثیت خود در دربی بزرگ اصفهان هستند، ذوب آهن به دنبال تکرار پیروزی مرحله رفت که در این صورت تیم چهارم باقی خواهد ماند و البته ماهان هم به دنبال جبران شکست است و ...

افراا خلیج فارس - دانشگاه آزاد؛ دیگر دربی هفته پایانی مرحله دوره‌ای مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور است. این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که دانشگاه آزاد هیچ دغدغه‌ای برای حضور در پلی‌آف ندارد درحالیکه افراخلیج فارس باید از این بازی و دیدار معوقه‌اش حداکثر امتیاز لازم را کسب کند تا بتواند در صورت لغزش دیگر تیم‌های هم سطح خودش صاحب سهمیه پلی‌آف شود.

البته علاوه بر افرا خلیج فارس هستند تیم‌های دیگری که دیدار این هفته خود را با دغدغه پلی‌آف برگزار می‌کنند. مانند هفت الماس و صنایع پتروشیمی؛ البته قزوینی‌ها که در حال حاضر هم در رده ششم هستند حضورشان در پلی‌آف تا حد زیادی قطعی است اما بازیکنان صنایع پتروشیمی برای آنکه اما و اگر در صعود خود باقی نگذارند باید برنده این بازی شوند. همان طور که همیاری برای امیدوار ماندن به صعود باید پیروز دیدار این هفته خود شود. مقابل تیمی که انگیزه‌ای برای این صعود ندارد.

استقلال زرین قشم و نیروی زمینی هم تیم‌هایی هستند که شانسی برای صعود ندارند. این دو تیم در این هفته از مسابقات برابر هم صف آرایی می‌کنند.

برنامه دیدارهای هفته بیست و دوم (یازدهم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی تیم‌های شرکت کننده به این شرح است:

دوشنبه 92/11/21

* مهرام تهران - پتروشیمی بندرامام (ساعت 15 - تالار بسکتبال آزادی)

* ذوب آهن اصفهان - ماهان اصفهان (ساعت 16 - سالن ملت اصفهان)

* همیاری زنجان - شهرداری گرگان (ساعت 16 - سالن انقلاب زنجان)

* هفت الماس قزوین - صنایع پتروشیمی ماهشهر (ساعت 16 - سالن بابایی قزوین)

* استقلال زرین قشم - نیروی زمینی تهران (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)

* افرا خلیج فارس - دانشگاه آزاد (ساعت 17 - تالار بسکتبال آزادی)

جدول رده‌بندی:

1- پتروشیمی بندرامام (20 بازی، 20 برد، بدون باخت، 40 امتیاز)

2- مهرام تهران (21 بازی، 19 برد، 2 باخت، 40 امتیاز)

3- دانشگاه آزاد (21 بازی، 16 برد، 5 باخت، 37 امتیاز)

4- ذوب آهن اصفهان (21 بازی، 14 برد، 7 باخت، 35 امتیاز)

5- ماهان اصفهان (20 بازی، 12 برد، 8 باخت، 32 امتیاز)

6- هفت الماس قزوین (21 بازی، 9 برد، 12 باخت، 30 امتیاز)

7- صنایع پتروشیمی بندرامام (20 بازی، 8 برد، 12 باخت، 28 امتیاز)

8- همیاری زنجان (20 بازی، 7 برد، 13 باخت، 27 امتیاز)

9- افرا خلیج فارس (20 بازی، 6 برد، 14 باخت، 26 امتیاز)

10- شهرداری گرگان (21 بازی، 5 برد، 16 باخت، 26 امتیاز)

11- استقلال زرین قشم (20 بازی، 5 برد، 15 باخت، 25 امتیاز)

12- نیروی زمینی (20 بازی، 2 برد، 18 باخت، 22 امتیاز)

به گزارش مهر، هفته بیست و دوم آخرین هفته از مرحله دوره‌ای مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور است که روز دوشنبه برگزار می‌شود هرچند با برگزاری این دیدارها مرحله دوره ای به پایان نمی‌رسد چون پنجشنبه گذشته از هفته بیست و یکم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دیدار تیم‌های پتروشیمی بندرامام برابر ماهان اصفهان، صنایع پتروشیمی برابر همیاری زنجان و استقلال زرین قشم برابر افرا خلیج فارس به دلیل شرایط بد جوی لغو و به 24 بهمن‌ماه موکول شده است.