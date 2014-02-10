به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته بیست و دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور شهرداری گرگان که تقریبا هیچ شانسی برای صعود به مرحله پلی‌آف نداشت در زنجان و در مصاف با تیم همیاری متحمل هفدهمین باخت این فصل خود شد. همیاری زنجان هم باکسب این پیروزی شانس صعود خود به مرحله پلی‌آف را خیلی زیاد کرد اما صعود این تیم به نتیجه دیدار افرا خلیج فارس برابر دانشگاه آزاد هم بستگی دارد.

اما در این هفته از مسابقات تیم صنایع پتروشیمی با کسب پیروزی برابر حریف خود صاحب سهمیه صعود به مرحله پلی‌آف شد. این تیم ماهشهری امروز در قزوین تیم هفت الماس که پیش از صعودش به پلی‌آف قطعی شده بود را شکست داد و خود صاحب سهمیه شد.

دیگر دیدار این هفته از مسابقات میان دوتیم استقلال زرین قشم و نیروی زمینی برگزار شد و با برتری قشمی‌ها به پایان رسید. با این حال و با توجه به برتری صنایع پتروشیمی و همیاری زنجان در دو دیدار دیگر، این تیم شانسی برای صعود نخواهد داشت.

پیش از این سه دیدار و در آغاز هفته بیست و دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم پتروشیمی در تالار بسکتبال آزادی مهرام را شکست داده و قهرمانی این مرحله از مسابقات را از آن خودکرد.

نتیجه چهار دیدار برگزار شده از هفته بیست و دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

* مهرام تهران 61 - پتروشیمی بندرامام 78

* همیاری زنجان 67 - شهرداری گرگان 57

* هفت الماس قزوین 69 - صنایع پتروشیمی ماهشهر 78

* استقلال زرین قشم 87 - نیروی زمینی تهران 60

هفته بیست و دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری دو دیدار دیگر به پایان می‌رسد. برنامه این دیدارها به این شرح است:

* ذوب آهن اصفهان - ماهان اصفهان

* افرا خلیج فارس - دانشگاه آزاد