به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته بیست و دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دربی دوتیم تهرانی افرا خلیج فارس ودانشگاه آزاد در تالار بسکتبال آزادی برگزار شد که طی آن شاگردان مهران شاهین طبع موفق شدند حریف خود را با نتیجه 77 بر 73 شکست دهند.

دانشگاه آزاد با کسب این پیروزی فقط جایگاهش را در رده سوم جدول رده‌بندی تثبیت کرد در حالیکه بازیکنان افرا خلیج فارس با شکستی که متحمل شدند و با توجه به پیروزی تیم‌هایی مانند صنایع پتروشیمی و همیاری اندک امید خود را برای صعود به پلی‌آف از دست دادند.

در صورتیکه افرا خلیج فارس از این بازی برنده خارج می‌شد، می‌توانست امیدوار باشدبه پیروزی در دیدار معوقه خود و همچنین شکست همیاری زنجان در دیدار معوقه پنجشنبه آینده تا معدل امتیاز تیم صعود کننده میان آنها را مشخص کند اما با رقم خوردن این نتیجه افرا خلیج فارس دیگر هیچ شانسی برای صعود ندارد حتی در صورت پیروزی در دیدار پنجشنبه آینده.

نتیجه دیدار دربی تهران هرچقدر برای افرا خلیج فارس بد بود، برای تیم همیاری زنجان خوب بود. چون این تیم که امروز پیروزی امیدوارانه‌ای را برابر شهرداری گرگان کسب کرده بود حالا خیالش راحت است که حتی در صورت باخت در دیدار معوقه می‌تواند به پلی‌آف صعود کند.