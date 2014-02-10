به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم و پایانی مرحله دوره‌ای (رفت و برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با دیدار دوتیم مدعی مهرام و پتروشیمی در تالار بسکتبال آزادی آغاز شد.

این دیدار در حالی برگزار شد که شاگردان مهران حاتمی در مرحله رفت مسابقات موفق شده بودند با غلبه بر مهرام قهرمان نیم فصل نخست مسابقات شوند. با این شرایط به نظر می‌رسید مهرام برای جبران آن شکست و افزایش شانس خود برای صدرنشینی انگیزه‌های زیادی در دیدار امروز داشته باشد با همه اینها این تیم متحمل شکست شد.

دیدار امروز تیم‌های مهرام و پتروشیمی با نتیجه 78 بر 61 به پایان رسید.

مهرام با متحمل شدن این باخت و کارنامه 22 بازی، 19 برد، 3 باخت و 41 امتیاز و قرار گرفتن در رده دوم به کار خود در نیم فصل دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پایان داد این در حالی است که تیم پتروشیمی بایدپنجشنبه آینده در قالب یک دیدار معوقه به مصاف ماهان برود و بعد از آن بازی پرونده خود در این مرحله از مسابقات را ببندد. با همه اینها و بدون احتساب هر تیجه‌ای که در آن دیدار برابر ماهشهری‌ها رقم بخورد، آنها قهرمان مرحله دوره‌ای مسابقات خواهند بود.