حضور در راهپیمایی 22 بهمن تجدید میثاق با ولایت است

سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: 22 بهمن ماه حساس ترین واقعه در نظام جمهوری اسلامی ایران است چرا که در این روز انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.

وی اظهار داشت: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه نشان دهنده این است که مردم همیشه همراه و پشتوانه نظام هستند و تا خون در رگ دارند از نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امروز در این برهه زمانی که دشمن با انواع ترفند ها می خواهد به ایران ضربه بزند این حضور مردم در 22 بهمن ماه پاسخ دندان شکن به استکبار است.

حسینی تاکید کرد: مردم در تمام مقتضیات زمانی همراه با انقلاب بودند چرا که این نظام با حضور مردم توانست همه سختی ها را تحمل کند و برنامه های دشمن را نقش برآب کند.

وی در ادامه همچنین به برگزاری جشن نورافشان در شب 21 بهمن ماه اشاره کرد و افزود: این جشن توسط تیپ 216 ارتش برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان به مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن ماه در زنجان اشاره کرد و گفت: راهمپیمایی از چهار راه امیر کبیر ساعت 9,30 صبح شروع و تا امامزاده سید ابراهیم ادامه دارد.

حسینی یادآور شد: همچنین سخنران این روز سردار رحیم صفوی مشاور مقام معظم رهبری هستند.

وی افزود: در تمامی شهرستانها و 27 روستای بزرگ راهپیمایی 22 بهمن ماه برگزار می شود.