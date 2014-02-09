"پپ گواردیولا" زاده شده تا مربی بایرن شود/ بارسا بهترین است

به گزارش خبرگزاری مهر، "کارل هاینس رومنیگه" گفت "پپ گواردیولا" ثابت کرده بهترین گزینه برای هدایت بایرن مونیخ بوده است. وی اعتقاد دارد گواردیولا می‎تواند باشگاه را به سطح دیگری از فوتبال ارتقا دهد. این تیم فصل گذشته با هدایت "یوپ هاینکس" فاتح رقابتهای بوندس لیگا، جام حذفی آلمان و لیگ قهرمانان اروپا شد و اکنون وظیفه گواردیولاست تا از این سه گانه دفاع کند.

رومنیگه گفت: فصل گذشته موفق بودیم. سه جام بردیم. اما باید بگویم با ورود پپ چیز جدیدی به کیفیت تیم ما اضافه شده است. باید بگویم او متولد شده تا بایرن را هدایت کند. من گاهی اوقات 20-15 دقیقه تمرین بایرن را تماشا می‎کنم و متوجه شده ام که او کیفیت موثری به تیم ما بخشیده است. پپ یک مربی فوق العاده و یک شخص شگفت انگیز است. ما بر این باوریم آنچه او انجام می‎دهد داستان شگفت انگیزی است.

با وجود قهرمانی در رقابتهای لیگ قهرمانان، رومنیگه اعتقاد دارد بارسلونا و نمایندگان لیگ برتر انگلستان هنوز سردمدار فوتبال اروپا هستند. وی اضافه کرد: بارسلونا مثال خیلی خوبی است. یک نوع از سنگ محک برای تیم ما. ما سعی می‎کنیم از آنها پیروی کنیم. باید در نظر بگیریم که آنها پنج سال در یوفا تیم شماره یک بوده اند و ما در درجه دوم قرار داریم. بارسلونا هنوز شماره یک است.

رومنیگه با اشاره به تیم فوتبال آرسنال که رقیب بایرن در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپاست، افزود: آرسنال این فصل در رقابتهای لیگ برتر عملکرد خوبی داشته و به نظر می‎رسد کمی تغییر حالت داده است؛ به نوعی بازگشت به زمان های قدیم. می‎توانم بگویم 5 تا 7 سال آینده، لیگ برتر در میان لیگ‌ها برترین خواهد بود. شاید بوندس لیگا اگر در مسیر درست حرکت کند، شماره دو شود. اما لیگ برتر مسلما برتر است.