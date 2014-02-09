سجادی: حسابرس به پرسپولیس فرستادیم/ هیچ گزارش مالی از باشگاه نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، نصرالله سجادی با مهم خواندن برنامه ریزی و مدیریت بودجه در باشگاه‌ها اظهار داشت: باید توجه داشت که هر باشگاه در طول یک فصل باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند که بتواند دخل و خرجش را مشخص و بتواند اسپانسرهای خوبی جذب کند.

سجادی در خصوص کمک مالی به دو تیم پایتخت تصریح کرد: کمک مستقیم وزارت ورزش و جوانان به عنوان دولت به تیم‌ها، منع قانونی دارد اما اگر بتوانیم کمک کنیم حتما انجام می‌دهیم. به تمام بازیکنان و کادر فنی قول می‌دهیم که وزارت ورزش و جوانان حافظ منافع آنهاست و مشکلی پیش نمی‌آید.

وی در پاسخ به ادعای علی پروین مبنی بر بدهی 60 میلیاردی باشگاه پرسپولیس گفت: متاسفانه در سه ماه گذشته صورت دریافت و پرداخت مشخصی از سوی هیئت مدیره پرسپولیس به وزارت ورزش و جوانان داده نشد. ما الان مجبور شدیم مداخله کنیم و حسابرس به باشگاه فرستادیم که واقعا رسیدگی کند تا ببینیم وضعیت دقیقا به چه صورت است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان افزود: قبلا آقای رویانیان گفته بودند 6 - 5 میلیارد بدهی داریم و یک رقم زیادی هم در این 2 سالی که مدیرعامل بودند درآمدزایی داشتیم، از طرفی سرپرست جدید ادعا می‌کند به همین میزان که باشگاه درآمد داشته بدهی دارد، در اینجا وزارت ورزش و جوانان سکوت کرده و حسابرس فرستاده تا رسیدگی کند.

سجادی در پایان گفت: ما در این سه ماه اخیر کتبا از هیئت مدیره خواستیم تا صورت حساب‌های سال 91 و 92 را به ما گزارش کند و لی متاسفانه این اقدام از طرف مدیر عامل انجام نشد.

