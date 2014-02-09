بدهی 38 میلیاردریالی مشترکین به آب و فاضلاب درکهگیلویه و بویراحمد/4.5درصد مشترکین پرمصرف اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی ظهر یکشنبه در همایش هم اندیشی و راهکارهای جمع آوری مطالبات شرکت از ادارات دولتی استان و مردم افزود: هم اکنون حدود 400 هزار نفر در 15 شهر و 30 روستای اقماری استان از خدمات این شرکت برخوردار هستند.

وی بیان کرد: تعداد 127 هزار انشعاب آب و 22 هزار انشعاب فاضلاب تحت پوشش این شرکت است.

حسینی بیان داشت: آب مورد نیاز این تعداد شهر و روستا از طریق 55 حلقه چاه عمیق و چهار دهنه چشمه تامین می شود.

وی بیان اینکه 4.5 درصد مشترکین این شرکت پر مصرف هستند، گفت: اگر مصرف درست باشد میزان آب تولیدی در این استان بیش از نیاز است زیرا 32 میلیون متر مکعب آب در استان تولید و 23 میلیون آن مصرف می شود و بقیه به هدر می رود.

معاون شرکت آب و فاضلاب شهری استان انشعابات غیرمجاز را یکی از مشکلات این شرکت در استان عنوان کرد.

وی در ادامه عدم پرداخت آب بها را از دیگر مشکلات این شرکت عنوان کرد و اظهار داشت: مطالباتی در گذشته در دست مردم و ادارات دولتی وجود داشته که باید با احترام، این مطالبات طبق روال قانونی به حساب شرکت برگردد.

حسینی تصریح کرد: استفاده صحیح از طریق سیستمهای پیامکی الکترونیکی در جهت اطلاع رسانی مبنی بر بدهی مردم به شرکت آب و فاضلاب یکی از راهکارهای ماست و همکاران باید در این راستا اقدام کنند.

وی تصریح کرد: با این اعتبار می توان بسیاری از پروژه های نیمه تمام را دربخش آب و فاضلاب به اتمام رساند.