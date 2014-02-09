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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۵

واعظی:

ایجاد زیر ساخت های ارتباطی یک از نیازهای جدی در سیستان و بلوچستان است

ایجاد زیر ساخت های ارتباطی یک از نیازهای جدی در سیستان و بلوچستان است

زاهدان - خبرگزاری مهر: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: استان سیستان و بلوچستان از جمله استان‌های مهم کشور است و ایجاد زیر ساخت های ارتباطی یک از نیاز های جدی در این خطه از میهن اسلامی محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی ظهر یکشنبه با افتتاح شبکه مخابراتی 64 روستای سیستان و بلوچستان به طور همزمان با 759 روستای محروم سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس اظهار داشت: سیستان و بلوچستان از نگاه دولت در جایگاه ویژه ای برخوردار است و در صورت تامین زیر ساخت ها قابلیت و توانایی رفع بسیاری از نیازمندی‌های کشور را به همراه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت‌ها و نگاه ویژه دولت و برنامه ریزی به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه پنج ساله توسعه استان رشد مطلوب‌تری به خود بگیرد.

واعظی در ارتباط مستقیم با استاندار سیستان و بلوچستان افزود: با حمایت های دولت و مجلس از مناطق محروم به ویژه سیستان و بلوچستان تمامی مناطق مرزی و دور افتاده این استان به شبکه تلفن خانگی، تلفن همراه و اینترنت پرسرعت در آینده ای نزدیک مجهز خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: مردم سیستان و بلوچستان اعم از شیعه و سنی همواره به عنوان نماد و الگوی وحدت در کشور و جهان مطرح هستند و این همراهی اجازه بر هم زدن آرامش را تاکنون به هیچ  بیگانه ای نداده است.

وی اضافه کرد: وظیفه ما این است که به این مردم خونگرم و مرزداربه فراخور وسعت و عمق مردمان آن توجه کرده و خدمات ارائه دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد: در سال آینده به همین تعداد روستا که امروز بهره‌مند از مزایای اتصال مخابراتی شدند علاوه بر ایجاد این ارتباط از ارتباطات تلفن‌های همراه و اینترنت هم برخوردار شوند.

واعظی یاد آور شد: تلاش داریم با گسترش سطح پوشش شبکه ارتباطی بخشی از زحمات این مردم را در راه توسعه وحدت در جامعه پاسخ دهیم.

کد مطلب 2232842

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