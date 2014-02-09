ایجاد زیر ساخت های ارتباطی یک از نیازهای جدی در سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی ظهر یکشنبه با افتتاح شبکه مخابراتی 64 روستای سیستان و بلوچستان به طور همزمان با 759 روستای محروم سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس اظهار داشت: سیستان و بلوچستان از نگاه دولت در جایگاه ویژه ای برخوردار است و در صورت تامین زیر ساخت ها قابلیت و توانایی رفع بسیاری از نیازمندیهای کشور را به همراه دارد.
وی ابراز امیدواری کرد با حمایتها و نگاه ویژه دولت و برنامه ریزی به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه پنج ساله توسعه استان رشد مطلوبتری به خود بگیرد.
واعظی در ارتباط مستقیم با استاندار سیستان و بلوچستان افزود: با حمایت های دولت و مجلس از مناطق محروم به ویژه سیستان و بلوچستان تمامی مناطق مرزی و دور افتاده این استان به شبکه تلفن خانگی، تلفن همراه و اینترنت پرسرعت در آینده ای نزدیک مجهز خواهد شد.
وی خاطرنشان ساخت: مردم سیستان و بلوچستان اعم از شیعه و سنی همواره به عنوان نماد و الگوی وحدت در کشور و جهان مطرح هستند و این همراهی اجازه بر هم زدن آرامش را تاکنون به هیچ بیگانه ای نداده است.
وی اضافه کرد: وظیفه ما این است که به این مردم خونگرم و مرزداربه فراخور وسعت و عمق مردمان آن توجه کرده و خدمات ارائه دهیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد: در سال آینده به همین تعداد روستا که امروز بهرهمند از مزایای اتصال مخابراتی شدند علاوه بر ایجاد این ارتباط از ارتباطات تلفنهای همراه و اینترنت هم برخوردار شوند.
واعظی یاد آور شد: تلاش داریم با گسترش سطح پوشش شبکه ارتباطی بخشی از زحمات این مردم را در راه توسعه وحدت در جامعه پاسخ دهیم.
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