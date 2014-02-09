برنامه سه هفته پایانی لیگ اعلام شد/ اتمام لیگ سیزدهم در 21 فروردین

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه سه هفته پایانی رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه کشور را با در نظر گرفتن دیدارهای چهار تیم در لیگ قهرمانان آُسیا و همزمانی سه هفته پایانی مسابقات اعلام کرد.

برنامه دیدارهای این سه هفته به شرح زیر است:

هفته بیست و هشتم لیگ برتر:

پنجشنبه - 1393/01/07

*راه‌آهن سورينت - صنعتی استقلال خوزستان، ساعت 17:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* فولاد خوزستان - تراکتورسازي تبریز، ساعت 17:30، ورزشگاه غدیر اهواز

* سپاهان اصفهان - سايپا البرز، ساعت 17:30، ورزشگاه فولادشهر

* صبای قم -ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 17:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* فجرسپاسي شیراز- مس كرمان، ساعت 17:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* استقلال تهران - نفت تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

* داماش گيلان - پرسپولیس تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* گسترش فولاد تبریز - ملوان بندرانزلی، ساعت 17:30، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز

هفته بیست و نهم لیگ برتر:

شنبه - 1393/01/16

* فولاد خوزستان - استقلال تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه غدیر اهواز

*ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان ، ساعت 17:30، ورزشگاه تختی انزلی

* تراکتورسازی تبریز - استقلال صنعتی خوزستان، ساعت 17:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* نفت تهران - گسترش فولاد، ساعت 17:30، ورزشگاه دستگردی تهران

* پرسپولیس تهران - راه‌آهن سورينت، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

* سايپا البرز - فجرسپاسي شیراز، ساعت 17:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* ذوب‌آهن اصفهان - داماش گيلان، ساعت 17:30، ورزشگاه فولاد شهر

* مس كرمان - صبای قم، ساعت 17:30، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

هفته سی‌ام لیگ برتر:

پنجشنبه - 1393/01/21

* استقلال خوزستان - پرسپولیس تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه غدیر اهواز

* داماش گيلان - مس كرمان، ساعت 17:30، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* استقلال تهران - تراکتورسازي تبریز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

* فجرسپاسی شیراز - ملوان بندر انزلی، ساعت 17:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* راه‌آهن سورينت - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 17:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* سپاهان اصفهان - نفت تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه ذوب‌آهن فولادشهر

* گسترش فولاد تبریز - فولاد خوزستان، ساعت 17:30، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز

* صبای قم- سايپا البرز، ساعت 17:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم