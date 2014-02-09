به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تیمور علی‌عسگری عصر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از برکات امام خمینی(ره) است که امروزه نقش بسیار مهمی در توسعه علمی کشور دارد.

وی رمز موفقت امام خمینی در هدایت انقلاب اسلامی را ایمان به خدا، مردم باوری و تقویت معنویت دانست و اضافه کرد: عشق و ارادت امام خمینی (ره) به خداوند باعث عظمت روحی در وی شد و ایشان همه عالم را محضر خدا می‌دانست.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اعتقادات امام راحل به قرآن، پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)، تصریح کرد: ایشان به نقش مردم در عرصه‌های مختلف اعتقاد زیادی داشتند و جنگ را نیز با توجه به مردم به سرانجام رساندند و با ایجاد انگیزه به مردم به توفیقات زیادی در کشور دست یافتیم.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد شجره طیبه امام خمینی است، اضافه کرد: مدیریت دانشگاه آزاد تصدی‌گرایانه نیست و تکیه در مدیریت دانشگاه آزاد بر شورا و مشورت است و هیئت امنا اختیارات را در اختیار دارند.

تشکیل شورای عالی زنان فرهیخته

علی عسگری خاطرنشان ساخت: روسای دانشگاه ازاد پس از انتخاب توسط شورای عالی انقلاب حکم می‌گیرند و هیئت امنا روسای واحدها را انتخاب می‌کنند و حکم انها توسط رئیس دانشگاه صادر می‌شود.

وی تاکید کرد: هیئت امنا در مورد تاسیس واحدهای دانشگاهی، گردش مالی و شهریه تصمیم‌گیری می‌کنند و در سال جاری برای نخستین بار بودجه‌ریزی با نظر هیئت امنا انجام شد.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی از تشکیل شورای عالی دانش بنیان در دانشگاه آزاد برای اقتصادی کردن علوم، بیان داشت: شورای عالی زنان فرهیخته به منظور شناسایی استعدادهای خواهران و تهیه بانک اطلاعاتی نیروی انسانی ایجاد شده است.

لازم به ذکر است که در این آئین ضمن تقدیر از تلاش‌های دکتر جمال‌زاده، دکتر یوسف قیصری به عنوان رئیس جدید دانشگاه ازاد اسلامی بوشهر معرفی شد و همچنین دکتر کریم زارع به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در هیئت امنای استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد.