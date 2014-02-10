آشتي اوقاف و ميراث فرهنگي / 3400 بناي مذهبي زير چتر حمايتي دو سازمان دولتي

خبرگزاري مهر- گروه اجتماعي: دعواي سازمان اوقاف و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در نحوه اداره برخي از بقاع متبركه در دولت گذشته تيتر رسانه هاي خبري قرارداشت ولي هيچ وقت اين دو نهاد موازي در حفظ و نگهداري بقاع پاي ميزمذاكره قرار نگرفتند. ولي تصوير رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه كشور در كنار رئيس جديد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نسيم تازه اي را در بقاع متبركه به وزيدن در آورد.
اين بار علی محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و جمعی از معاونان و مدیران دو سازمان در محل هتل ارم تهران تفاهم نامه همکاری های مشترک فی مابین امضا كردند.
براساس این گزارش ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی های متقابل میان دو سازمان اوقاف و میراث فرهنگی در مورد چگونگی حفظ، احیاء و توسعه بقاع متبرکه و موقوفات دارای ارزش تاریخی و فرهنگی و توسعه گردشگری مذهبی، فرهنگی و تاریخی از مهم ترین اهداف این تفاهم نامه به شمار می رود. همچنين براساس این تفاهم نامه، ایجاد شورای راهبردی، تشکیل کمیته های تخصصی و راه اندازی دبیرخانه دائم با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان میراث فرهنگی پیش بینی شده است.
امكان بازسازي مساجد كهن كشور وجود دارد
حجت الاسلام علي محمدی در حاشیه امضای اين تفاهم نامه با بیان اینکه این تفاهم نامه در راستای حل بسیاری از مشکلات که از مدت ها قبل میان این سازمان در خصوص امامزادگان، مساجد ، اماکن تاریخی و مذهبی متعلق به موقوفات و امامزادگان وجود داشته است گفت: با کار کارشناسی که در حال انجام است بسیاری از مشکلات دو سازمان پیرامون موارد حقوقی، ثبتی، پژوهشی و فرهنگی در مورد امامزادگان مرتفع مي شود.
وی با بیان اینکه این تفاهم نامه بر اساس قوانین، مقررات و موازین شرعی تنظیم شده گفت: در صورت درخواست و بر اساس این تفاهم نامه امکان بازسازی مساجد كهن با همان معماری گذشته وجود دارد.
مسعود سلطانی فر هم در اين مراسم اظهار داشت: واقعیت این است که این اماکن متبرکه از چند جهت اهمیت دارد. اول اینکه جزو میراث گرانبهای ما به شمار میرود و گویای تاریخ با شکوه ایران هستند و دوم اینکه دارای هنر معماری اصیل ایرانی هستند.
وی با بیان اینکه ما وظیفه داریم این بقاع را مرمت و احیا کنیم و با ثبت آنها در حفظ آثار بکوشیم، تصریح کرد: این بقاع از جنبه گردشگری هم مورد رجوع هزاران نفر از مسلمانان ایرانی و خارجی است که برای زیارت به ایران میآیند. لذا کار ما خیلی سنگین است و باید بیش از گذشته به این اماکن توجه داشته باشیم. احیای وقف یکی از راهکارهای مهم تحقق عدالت در جامعه است لذا در زمانی که استاندار استان مرکزی بودم اولین استاندار در کشور بودم که ستاد احیای موقوفات را راهاندازی کردم و با این کار میتوان قدمهای زیادی برای تعمیق باورهای دینی مردم برداشت.
يك ميليون بناي تاريخي ثبت نشده در كشور داريم
سلطاني فر گفت: خود را محدود به مفاد این تفاهمنامه نمیکنیم و هر کمکی را برای حفظ این میراث نیاز است، انجام میدهیم و همچنان نگاه جدی به استفاده از جنبههای هنری و گردشگری برای این اماکن متبرکه خواهیم داشت. در حال حاضر بیش از 200 هزار سایت و بیش از یک میلیون بنای تاریخی در کشور داریم که باید این اماکن را شناسایی و ثبت کنیم و مواردی که امکانپذیر است با استفاده ازمشارکت بخش خصوصی و اوقاف مورد بهرهبرداری قرار دهیم.
هر 6 ماه يك بار جلسه اوقاف و ميراث فرهنگي برگزار مي شود
وی اضافه کرد: پیشنهاد میشود هر 6 ماه یکبار جلسه مشترکی بین سازمان اوقاف و سازمان میراث فرهنگی برای ارزیابی عملکرد این تفاهمنامه داشته باشیم تا ضریب بهرهوری را بالا ببریم. به نظرهم زمان پیشبینی شده در این تفاهمنامه که 3 سال است بیمورد است چرا که تفاهم بین این دو سازمان محدودیت زمانی ندارد. چرا كه امروز 3 هزار و 387 مکان و بنای مذهبی ثبت شده در فهرست آثار تاریخی داریم که 947 مکان آن مربوط به بنای امامزادگان، 119 حوزه علمیه و بقیه مربوط به مسجد، مصلا و حسینیههاست و جالب است که از این عدد بزرگ 180 بنا به سایر ادیان الهی است.
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