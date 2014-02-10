خانواده دو شهیدی پورمحمد در خورموج تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با روی کار آمدن دولت یازدهم دولت تدبیر و امید دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان یکی از برنامه‌های اصلی و خوب این دولت در دستور کار قرار گرفت.

به طبع آن در استان بوشهر نیز با حضور استاندار جدید که خود برادر شهید است این برنامه ارزشمند معنوی در دستور کار ایشان قرار گرفت و یکی از برنامه‌هایی که در شهرستان‌ها لحاظ می‌شود دیدار با خانواده معظم شهدا است.

استاندار بوشهر صبح دوشنبه در دیدار با خانواده دو شهید پورمحمد اظهار داشت: وظیفه دانستیم در این ایام الله خدمت خانواده معظم و مکرم شهید برسیم و از نزدیک عرض ادب وتبریک دهه مبارک فجر داشته باشیم.

مصطفی سالاری افزود: آنها کار برای رضای خدا کردند و عقیده آنها این بود که جانشان را نثار انقلاب کنند.

وی گفت: همه ما وظیفه داریم از خانواده معظم شهدا تکریم کنیم و فضای آرام که امروز در جامعه شاهد هستیم مرهون خون شهدا است.

هر چه داریم از فداکاری‌ها و ایثارگری‌های شهدا است

امام جمعه خورموج نیز از استاندار بوشهر بابت حضور در گلزار شهدا و خانواده معظم شهدا تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت: ما هر چه داریم از فداکاری‌ها و ایثارگری‌های شهدا است که امیدواریم رهروان خوبی برای آنها باشیم.

حجت الاسلام عبدالحسین مصلح افزود: مفتخریم که استاندار بوشهر بردار شهید است که این موضوع مزید است که بیشتر در خدمت خانواده معظم شهدا باشد.

تکریم خانواده شهدا وظیفه همه مسئولان است

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر نیز گفت: شهید عبدالرضا پور محمد متولد سال 41 بود که در مقطع دوم دبیرستان از طرف بسیج به جبهه های نبرد اعزام شد و در چهارم اردیبهشت 61 در تنگه جزابه به شهادت رسید.

محمد حاجی زاده افزود: شهید صدرالله پور محمد نیز متولد سال 44 بود که در سال 64 در عملیات والفجر 8 به شهادت رسید و بعد از 15 سال پیکیر پاکش به زادگاه خود انتقال داده شد.

وی با بیان اینکه پیکر پاک این دو شهید در روستای چهله از توابع بخش مرکزی آرامیده است، خاطرنشان ساخت: تکریم خانواده شهدا وظیفه همه مسئولان است.

پدر این دوشهید نیز از حضور استاندار بوشهر و مسئولین تقدیر و تشکر کرد.