بدهی دولت به تامین اجتماعی 600 هزار میلیارد است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ظهر دوشنبه در این مراسم با بیان اینکه این سازمان، سبد نوروزی برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران در نظر نگرفته است افزود: کارفرمایان باید در این خصوص اقدام کرده و این سبد را تخصیص دهند.

سیدمحمدتقی نوربخش از پیش‌بینی حق مسکن و خواروبار برای این قشر در بودجه 93 خبر داد و درخصوص وضعیت بدهی دولت به تأمین اجتماعی و چگونگی بازپرداخت آن گفت: بدهی دولت به این سازمان تجمیعی است و بیش از 600 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی اظهار کرد: در حد بودجه عمومی دولت، مبلغی به منظور بازپرداخت بدهی یاد شده تعیین شده که نمایندگان نیز آن را مصوب کرده‌اند و از طرف دولت به سازمان پرداخت خواهد شد.

نوربخش همچنین در خصوص همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و بخش دولتی نیز گفت: این مهم در بودجه عمومی دولت لحاظ می‌شود، وقتی این کار انجام شد، سازمان‌ آمادگی اجرایی کردن آن را دارد.

ارتقای تشکیلات تأمین اجتماعی ساوه

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به ارتقای تشکیلات تأمین اجتماعی ساوه گفت: شهرستان ساوه به دلیل وجود شهر صنعتی کاوه در آن از خدمات مناسب سازمان تامین اجتماعی بهره مند است که البته برای ارتقای آن نیازمند برخی تجهیزات است.

وی بیان داشت: خدمات در درمانگاه تامین اجتماعی ساوه از ماه جاری به صورت شبانه روزی به مردم ارائه می شود و برخی تجهیزات مورد نیاز به بیمارستان تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت.

نوربخش گفت: امکانات خوبی در ساوه وجود دارد و با توجه به بازدید به عمل آمده نسبت به برطرف شدن نواقص موجود نیز اقدام خواهد تا زمینه خدمت‌رسانی هرچه بیشتر فراهم شود.

نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: شعبه دوم تامین اجتماعی به منظور افزایش خدمات، تکریم ارباب رجوع، لزوم گسترش تنوع خدمات به بیمه شدگان و افزایش رضایتمندی مردم در ساوه راه اندازی شد.



شهلا میرگلوبیات افزود: تعداد مراجعه های مردمی به شعبه تامین اجتماعی با بیش از 65 هزار بیمه شده باعث اتلاف وقت و نارضایتی مردم این شهرستان شد.