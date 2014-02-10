بدهی دولت به تامین اجتماعی 600 هزار میلیارد است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ظهر دوشنبه در این مراسم با بیان اینکه این سازمان، سبد نوروزی برای بازنشستگان و مستمریبگیران در نظر نگرفته است افزود: کارفرمایان باید در این خصوص اقدام کرده و این سبد را تخصیص دهند.
سیدمحمدتقی نوربخش از پیشبینی حق مسکن و خواروبار برای این قشر در بودجه 93 خبر داد و درخصوص وضعیت بدهی دولت به تأمین اجتماعی و چگونگی بازپرداخت آن گفت: بدهی دولت به این سازمان تجمیعی است و بیش از 600 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
وی اظهار کرد: در حد بودجه عمومی دولت، مبلغی به منظور بازپرداخت بدهی یاد شده تعیین شده که نمایندگان نیز آن را مصوب کردهاند و از طرف دولت به سازمان پرداخت خواهد شد.
نوربخش همچنین در خصوص همسانسازی حقوق مستمریبگیران تأمین اجتماعی و بخش دولتی نیز گفت: این مهم در بودجه عمومی دولت لحاظ میشود، وقتی این کار انجام شد، سازمان آمادگی اجرایی کردن آن را دارد.
ارتقای تشکیلات تأمین اجتماعی ساوه
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به ارتقای تشکیلات تأمین اجتماعی ساوه گفت: شهرستان ساوه به دلیل وجود شهر صنعتی کاوه در آن از خدمات مناسب سازمان تامین اجتماعی بهره مند است که البته برای ارتقای آن نیازمند برخی تجهیزات است.
وی بیان داشت: خدمات در درمانگاه تامین اجتماعی ساوه از ماه جاری به صورت شبانه روزی به مردم ارائه می شود و برخی تجهیزات مورد نیاز به بیمارستان تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت.
نوربخش گفت: امکانات خوبی در ساوه وجود دارد و با توجه به بازدید به عمل آمده نسبت به برطرف شدن نواقص موجود نیز اقدام خواهد تا زمینه خدمترسانی هرچه بیشتر فراهم شود.
نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: شعبه دوم تامین اجتماعی به منظور افزایش خدمات، تکریم ارباب رجوع، لزوم گسترش تنوع خدمات به بیمه شدگان و افزایش رضایتمندی مردم در ساوه راه اندازی شد.
شهلا میرگلوبیات افزود: تعداد مراجعه های مردمی به شعبه تامین اجتماعی با بیش از 65 هزار بیمه شده باعث اتلاف وقت و نارضایتی مردم این شهرستان شد.
وی ادامه داد: شهرستان ساوه به دلیل قرار داشتن در شاهراه مواصلاتی و برخورداری از بزرگترین شهر صنعتی کشور به شهرستانی با پتانسیل و ظرفیت بالا تبدیل شده است.
تنها شعبه تأمین اجتماعی در ساوه جوابگوی نیاز شهرستان نبود
میرگلو بیات افزود: با وجود این ظرفیتها و انبوه مراجعات، تنها شعبه تأمین اجتماعی در ساوه جوابگوی نیاز شهرستان نبود و نیازمند ایجاد دومین شعبه در شهرستان بودیم که پیگیریهای مستمر منجر به اخذ مجوز در این راستا از مدیرعامل سازمان شد.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که در بیمارستان شهید چمران وجود داشت و کمبودهایی که در این بیمارستان احساس میشد، مشکلات موجود، طرح شده و دکتر نوربخش دستورات لازم را درخصوص رفع این کمبودها صادر کرد.
گفتنی است با موافقت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، تأمین آمبولانس، و دستگاه اکو این بیمارستان، به ترتیب از تهران و استان انجام خواهد شد و 32 تخت نیز به مجموعه تختهای بیمارستان مذکور اضافه می شود. همچنین با موافقت مدیرعامل سازمان، درمانگاه ساوه از ماه آینده شبانهروزی خواهد شد.
شعبه دوم سازمان تامین اجتماعی شهر ساوه در ساختمانی به مساحت یک هزار و 185 متر مربع در سه طبقه با 28 نفر کادر اداری به 13 هزار نفر بیمه شده اصلی، دو هزار و 400 نفر کار فرما و مستمری بگیر خدمات ارائه می دهد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین در سفر خود به ساوه از بیمارستان تامین اجتماعی این شهرستان بازدید کرد.
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