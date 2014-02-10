تشکیل کارگروه تخصصی زیتون برای ریشه کنی آفت مگس زیتون

به گزارش خبرگزاری مهر، باغستانی ظهر دوشنبه در جلسه ای که با حضور روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای قزوین، گیلان، معاونین، مدیران و کارشناسان مرتبط دو استان، بخشدار طارم سفلی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین در مرکز خدمات جهاد کشاورزی طارم برگزار شد اظهارداشت: آفت مگس زیتون مسئله مهم و جدی است و منابع دولت محدود است بنابراین مشارکت همگان علی الخصوص کشاورزان در دفع این آفت از باغات منطقه بسیار مهم است.



وی، نقش و اهمیت برنامه ریزی را در تقسیم و اولویت بندی مناسب اعتبارات تخصیص داده شده ضروری دانست.



باغستانی اظهار امیدواری کرد: با حمایتهای دولت و فرهنگ سازی بین کشاورزان بتوان در راستای اتخاذ سیاستهای مناسب در جهت دفع این آفت از باغات منطقه گام های اساسی برداشت.



رئيس سازمان حفظ نباتات كشور با اشاره به اينكه 65 درصد زيتون كشور در سه استان قزوين، گيلان و زنجان توليد مي شود اظهارداشت: خسارت بالاي 70 درصد باغات زيتون معيشت بسياري از كشاورزان اين مناطق را با مشكل مواجه كرده است كه



جلب همكاري مردم، برنامه ريزي بلند مدت و آموزش كشاورزان و جلب كمكهاي ملي و فرا استاني در زمينه مبارزه با اين آفت ضروري است.



مرتضي روزبه استاندار نیز در اين ديدار گفت: اميدواريم با تشكيل كميته ويژه متشكل از استانداران قزوين، گيلان و زنجان موضوع شيوع آفت مگس زيتون در باغات اين استانها از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيگيري و ضمن تأمين اعتبار زمينه مبارزه با اين آفت فراهم شود.



رئیس جهاد كشاورزي قزوين هم از تشكيل پنج اكيپ آموزشي ويژه مبارزه با آفت مگس زيتون در استان خبر داد و گفت: هرس بموقع درختان و كاهش تراكم باغات، جمع آوري ميوه هاي آلوده، شخم زدن و دادن يخ آب به موقع از جمله مواردي است كه در اين طرح به كشاورزان آموزش داده مي شود

محمدرضا صفری افزود در امر مبارزه با آفت مگس زیتون در باغات هر چقدر تکالیف و برنامه ها دقیق تر و شیوه های مبارزه اساسی و اصولی تر باشد عملیات اجرایی آسان تر انجام خواهد شد.



وی با اشاره به اهميت توليد محصول زيتون ، تامين ميوه و روغن زيتون سالم و بهداشتي خاطر نشان کرد : عدم توجه بموقع و کنترل آفت مگس ميوه زيتون در باغات منطقه باعث خسارات جبران ناپذيری می شود که کاهش کميت و کيفيت اين محصول ارزشمند را به دنبال خواهد داشت.



وی خواستار تشکیل جلسه ای کارشناسی با حضور وزیران کشور و جهاد کشاورزی، استانداران و روسای سازمانهای جهاد کشاورزی سه استان شد تا با ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسی و تخصصی در این زمینه بتوان در راستای حل مشکلات کشاورزان منطقه و ازبین بردن آفت مگس زیتون حرکت کرد.



در ادامه مقرر شد تا با تشکیل کمیته ای از استان های قزوین، زنجان و گیلان و طرح مسائل و مشکلات آفت مکس زیتون برای کشاورزان این سه استان در جلسه ای با حضور معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست محترم جمهوری تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.