گازرسانی به چهار روستای شهرستان دیلم افتتاح شد/ انتقاد مردم از قیمت بالای انشعاب

به گزارش خبرنگار مهر، طی سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی در راستای گازرسانی به شهرها و روستاهای استان بوشهر صورت گرفته و در حال حاضر بسیاری از شهرها و روستاهای استان بوشهر از نعمت گاز برخوردار هستند.

عملیات گازرسانی به دیگر نقاط بدون گاز استان بوشهر نیز در حال اجراست که بر اساس اعلام مسئولان، به زودی اغلب نقاط شهری و روستایی استان بوشهر از نعمت گاز برخوردار می‌شوند.

گازرسانی به روستاهای شهرستان دیلم عصر دوشنبه با حضور مسئولان افتتاح شد و در کنار رضایتمندی اهالی این روستاها از این اقدام دولت، انتقادهایی نیز بایت قیمت بالای انشعاب داشتند و خواستار تلاش مسئولان برای رفع این مشکلات شدند.

یکی از اهالی این روستاها با بیان اینکه خانه‌های روستایی دارای مساحت و طول زیادی هستند، بیان داشت: برای اینکه گاز تا اتاق‌های ما برسد باید هزینه بالایی را برای گاز پرداخت کنیم که توان پرداخت این هزینه‌ها را نداریم.

یکی دیگر از اهالی این روستا نیز گفت: در شهرستان دیلم هزینه هر متر گازرسانی دو برابر دیگر شهرستان‌ها است که انتظار داریم مسئولان به این موضوع رسیدگی کنند.

مردم سریعا نسبت به دریافت انشعاب اقدام کنند

فرماندار شهرستان دیلم عصر دوشنبه در مراسم افتتاح شبکه گازرسانی روستایی در شهرستان دیلم اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بسیار زیادی برای مردم داشته است و اجرای طرح‌های مختلف در شهرها و روستاها نمونه ای از این دستاوردها است.

اسماعیل کاظمی افزود: در شهرستان دیلم نیز کارهای بسیار خوبی صورت گرفته و در سال جاری نیز طرح‌های بسیار خوبی در زمینه عمرانی افتتاح و کلنگ‌زنی شده که نقش بسیار مهمی در توسعه این شهرستان دارد.

وی در ادامه با اشاره به عملیات گازرسانی به شهرستان دیلم، خاطرنشان ساخت: گازرسانی به این شهرستان هزینه‌های بسیار زیادی داشته که انتظار داریم روستائیان نیز هر چه سریعتر نسبت به دریافت انشعاب اقدام کنند.

فرماندار شهرستان دیلم تلاش داریم تا زمینه گازرسانی به همه نقاط شهرستان دیلم را فراهم سازیم تا شاهد رضایت‌مندی هر چه بیشتر مردم باشیم.

وی خواستار صرفه‌جویی در مصرف گاز توسط مشترکین شد و بیان داشت: باید با مصرف بهینه، زمینه را برای استفاده مردم همه نقاط کشور از نعمت گاز مهیا سازیم.

45 میلیارد ریال برای گازرسانی به این چهار روستا هزینه شده است

مدیر اداره گاز شهرستان دیلم نیز در این آئین اظهار داشت: امروز شاهد گازرسانی به سه روستای سیامکان، بنه اسماعیل و گزلوری از بخش مرکزی و روستای حصار از بخش امام حسن افتتاح شد که 400 نفر از نعمت گاز برخوردار می‌شوند.

یعقوب غلامی با بیان اینکه مشکلی برای گازرسانی به منازل وجود ندارد، تصریح کرد: در مجموع 45 میلیارد ریال برای گازرسانی به این چهار روستا هزینه شده است.

وی در ادامه بیان داشت: خط تغذیه این پروژه 10 کیلومتر طول دارد که از سی‌جی‌اس دیلم تا ایستگاه کابینتی دو هزار و 500 متر مکعب ظرفیتی که کنار روستای بنه اسماعیل قرار دارد و گاز سه روستای بخش مرکزی را تامین می کند.

مدیر اداره گاز شهرستان دیلم با اشاره به طول دو کیلومتری شبکه داخلی روستای گزلوری، خاطرنشان ساخت: طول شبکه روستای حصار هشت کیلومتر، سیامکان هشت کیلومتر، بنه اسماعیل پنج کیلومتر است.

وی با اشاره ظرفیت پنج هزار متر مکعب بر ساعتی گازرسانی روستای حصار، بیان داشت: گازرسانی به روستای حصار همزمان با شهر امام حسن با خط تغذیه ای به طول 24 کیلومتر از سی‌جی‌اس دیلم تا سی‌جی‌اس روستای حصار کشیده شده است.

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گزارش و عکس: اسماعیل طاهری‌نیا