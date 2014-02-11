به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر پس از 10 روز برپایی در تهران و شهرستانها شامگاه 22 بهمنماه و با اعلام برگزیدگان این دوره به پایان میرسد.
مراسم اختتامیه این جشنواره ساعت 18:30 در برج میلاد برگزار میشود. کارگردان مراسم بیژن میرباقری است و اجرای آن را محمدرضا شهیدیفرد برعهده دارد که قرارست همچون افتتاحیه مراسم با پرهیز از سخنرانیهای طولانی و خستهکننده به ویژه از سوی مسئولان برگزار شود.
اختتامیه جشنواره به صورت زنده از شبکه نمایش روی آنتن میرود.
نامزدهای دریافت سیمرغ در بخشهای مختلف به شرح زیر است:
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین جلوههای ویژه بصری:
۱. سیدهادی اسلامی برای فیلم «چ»
۲. بهنام خاکسار برای فیلم «طبقه حساس»
۳. امیر سحرخیز و کامران سحرخیز برای فیلم «عصبانی نیستم!»
۴. سایمون فریم برای فیلم «رستاخیز»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین جلوههای ویژه میدانی:
۱. رضا ترکمان برای فیلم «پنجاه قدم آخر»
۲. حمیدرضا سلیمانی برای فیلم «چ»
۳. حمیدرضا سلیمانی برای فیلم «رستاخیز»
۴. زندهیاد محمدجواد شریفیراد و محسن روزبهانی برای فیلم «معراجیها»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین چهرهپردازی:
۱. سودابه خسروی برای فیلم «شیار ۱۴۳»
۲. محسن دارسنج برای فیلم «همه چیز برای فروش»
۳. سیدرسول سیدعربی برای فیلم «انارهای نارس»
۴. محسن موسوی برای فیلم «رستاخیز»
۵. مهرداد میرکیانی برای فیلم «قصهها»
۶. مهرداد میرکیانی برای فیلم «میهمان داریم»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس:
۱. آبتین برقی برای فیلم «چند متر مکعب عشق»
۲. عباس بُلوندی برای فیلم «چ»
۳. حسن روحپروری برای فیلم «انارهای نارس»
۴. شراره سروش برای فیلم «همه چیز برای فروش»
۵. مرجان شیرمحمدی برای فیلم «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران»
۶. مجید میرفخرایی برای فیلم «رستاخیز»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین صدای فیلم:
۱. برای فیلم «چ» صدابردار: بهمن اردلان / صداگذار: سیدعلیرضا علویان
۲. برای فیلم «چندمتر مکعب عشق» صدابردار: مهدی صالحکرمانی/ صداگذار: امیرحسین قاسمی
۳. برای فیلم «رستاخیز» صدابردار: یداله نجفی/ صداگذاران: جرمیپرایز، دن جانسون، ریچارد کانوی
۴. برای فیلم «شیار ۱۴۳» صدابردار: کامران کیانارثی/ صداگذار: آرش قاسمی
۵. برای فیلم «عصبانی نیستم!» صدابردار: نظامالدین کیایی/ صداگذار: محمدرضا دلپاک
۶. برای فیلم «همه چیز برای فروش» صدابردار: محمد حبیبی/ صداگذار: حسین ابوالصدق
یادآوری میشود هیئت داوران در بخش صدا به جای تفکیک نامزدهای دو جایزه صدابرداری و صداگذاری، با محور قرار دادن صدای فیلم، دو سیمرغ بلورین به صدابردار و صداگذارِ یک اثر اهداء خواهند کرد.
بنا به اعلام دبیرخانه جشنواره فیلم فجر اسامی این نامزدها بدین شرح است:
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:
۱. فرهاد اصلانی برای فیلم «قصهها»
۲. بابک حمیدیان برای فیلم «چ»
۳. بابک حمیدیان برای فیلم «رستاخیز»
۴. اکبر عبدی برای فیلم «خوابزدهها»
۵. میلاد کیمرام برای فیلم «خط ویژه»
۶. صبا گرگینپور برای فیلم «مردن به وقت شهریور»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن:
۱. هنگامه حمیدزاده برای فیلم «اشباح»
۲. ملیکا شریفینیا برای فیلم «اشباح»
۳. سهیلا گلستانی برای فیلم «میهمان داریم»
۴. شبنم مقدمی برای فیلم «امروز»
۵. نعیمه نظامدوست برای فیلم «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن:
۱. سهراب پورناظری برای فیلم «آرایش غلیظ»
۲. فرید سعادتمند برای فیلم «شیار ۱۴۳»
۳. علیرضا کهندیری برای فیلم «میهمان داریم»
۴. استفان واربک برای فیلم «رستاخیز»
۵. کارن همایونفر برای فیلم «همه چیز برای فروش»
۶. پیمان یزدانیان برای فیلم «طبقه حساس»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین تدوین:
۱. نیما جعفری جوزانی برای فیلم «خط ویژه»
۲. حسن حسندوست برای فیلم «برف»
۳. مهدی حسینیوند برای فیلم «چ»
۴. مصطفی خرقهپوش برای فیلم «متروپل»
۵. هایده صفییاری برای فیلم «عصبانی نیستم!»
۶. خشایار موحدیان و سودابه سعیدنیا برای فیلم «آرایش غلیظ»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری:
۱. محمد آلادپوش برای فیلم «میهمان داریم»
۲. هومن بهمنش برای فیلم «امروز»
۳. حسین جعفریان برای فیلم «رستاخیز»
۴. مرتضی غفوری برای فیلم «چند متر مکعب عشق»
۵. علیمحمد قاسمی برای فیلم «همه چیز برای فروش»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد:
۱. آرش آصفی برای فیلم «رستاخیز»
۲. حامد بهداد برای فیلم «آرایش غلیظ»
۳. پرویز پرستویی برای فیلم «امروز»
۴. رضا عطاران برای فیلم «طبقه حساس»
۵. مهدی فخیمزاده برای فیلم «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران»
۶. نوید محمدزاده برای فیلم «عصبانی نیستم!»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن:
۱. حسیبا ابراهیمی برای فیلم «چند متر مکعب عشق»
۲. ساره بیات برای فیلم «فصل فراموشی فریبا»
۳. رویا تیموریان برای فیلم «شیفتگی»
۴. سمیرا حسنپور برای فیلم «تمشک»
۵. مریلا زارعی برای فیلم «شیار ۱۴۳»
۶. باران کوثری برای فیلم «عصبانی نیستم!»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه:
۱. بهروز افخمی برای فیلم «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران»
۲. سامان سالور برای فیلم «تمشک»
۳. پیمان قاسمخانی برای فیلم «طبقه حساس»
۴. مصطفی کیایی برای فیلم «خط ویژه»
۵. حسین مهکام برای فیلم «برف»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی:
۱. بهروز افخمی برای فیلم «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران»
۲. ابراهیم حاتمیکیا برای فیلم «چ»
۳. احمدرضا درویش برای فیلم «رستاخیز»
۴. محمدمهدی عسگرپور برای فیلم «میهمان داریم»
۵. حمید نعمتاله برای فیلم «آرایش غلیظ»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم (به تهیهکننده):
۱. آذر، شهدخت، پرویز و دیگران (به تهیهکنندگی بهروز افخمی و سیدجمال ساداتیان)
۲. چ (به تهیهکنندگی بنیاد سینمایی فارابی)
۳. رستاخیز (به تهیهکنندگی تقی علیقلیزاده)
۴. شیار ۱۴۳ (به تهیهکنندگی ابوذر پورمحمدی و محمدحسین قاسمی)
۵. قصهها (به تهیهکنندگی رخشان بنیاعتماد»
نامزدهای نگاه نو
هیات داوران مسابقه نگاه نو سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر، نامزدهای خود را در رشتههای مختلف به شرح زیر اعلام کردند.
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم:
۱. تراژدی (به تهیهکنندگی محمدحسن نجم)
۲. چند متر مکعب عشق (به تهیهکنندگی نوید محمودی)
۳. حقِ سکوت (به تهیهکنندگی سیدرضا میرکریمی)
۴. خانهای کنار ابرها (به تهیهکنندگی روحاله برادری)
۵. سیزده (به تهیهکنندگی سعید سعدی)
۶. ملبورن (به تهیهکنندگی جواد نوروزبیگی)
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی:
۱. نیما جاویدی برای فیلم «ملبورن»
۲. هومن سیدی برای فیلم «سیزده»
۳. جمشید محمودی برای فیلم «چند متر مکعب عشق»
۴. آزیتا موگویی برای فیلم «تراژدی»
۵. محمدهادی نائیجی برای فیلم «حقِ سکوت»
۶. برزو نیکنژاد برای فیلم «ناخواسته»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه:
۱. بهروز افخمی برای فیلم «پایان خدمت»
۲. سیدجلال دهقانی اشکذری برای فیلم «خانهای کنار ابرها»
۳. هومن سیدی برای فیلم «سیزده»
۴. رضا کریمی برای فیلم «تراژدی»
۵. جمشید محمودی برای فیلم «چند متر مکعب عشق»
۶. محمدهادی نائیجی برای فیلم «حقِ سکوت»
معرفی نامزدهای سینما حقیقت
هیات داوران سینما حقیقت (آثار مستند بلند) نامزدهای دریافت جوایز را در بخش های مختلف به شرح زیر اعلام کرد:
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم:
۱. جایی برای زندگی (به تهیهکنندگی محسن استادعلی و نسرین عبدی)
۲. حیات در رگهای سرد (به تهیهکنندگی فتحاله امیری)
۳. خاطراتی برای تمام فصول (به تهیهکنندگی مرتضی رزاقکریمی)
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی
۱. محسن استادعلی برای فیلم «جایی برای زندگی»
۲. لقمان خالدی برای فیلم «کمی بالاتر»
۳. مصطفی رزاقکریمی برای فیلم «خاطراتی برای تمام فصول»
۴. مهدی نورمحمدی برای فیلم «در پناه بلوط»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین پژوهش و تحقیق
۱. مصطفی رزاقکریمی و سام کلانتری برای فیلم «خاطراتی برای تمام فصول»
۲. بهزاد فتحینیا برای فیلم «حیات در رگهای سرد»
۳. سیدغلامرضا نعمتپور و لاله روزگرد برای فیلم «برای گونگادین بهشت نیست»
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین دستاورد فنی- هنری
۱. وحید بتوته برای فیلم «لطفاً بوق بزنید»
۲. ماکان عاشوری برای فیلم «نیمروز مَکُران»
۳. علی لقمانی برای فیلم «باد بر باغ نظر»
۴. مهدی نورمحمدی و محمود منصوری برای فیلم «حیات در رگهای سرد»
۵. مهدی نورمحمدی برای فیلم «در پناه بلوط»
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