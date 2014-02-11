بررسی موضوع "تروریسم" مخالفان و حامیان مالی آنها را به وحشت می اندازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه امروز با اشاره به دور دوم مذاکرات ژنو 2 که با حضور نمایندگان مخالفان و دولت سوریه برگزار شد اظهار داشت: درباره دستور کار مذاکرات، توافقی حاصل نشد و ما بررسی ها در این باره را در مرحله بعد پیگیری خواهیم کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما بیانیه ژنو 1 را بند به بند مورد بررسی قرار خواهیم داد و زمانی که به بند دولت انتقالی رسیدیم آن را بررسی خواهیم کرد. الزعبی تصریح کرد: اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه دستور کاری را برای مذاکرات تعیین نکرده است و این مسئله در حیطه اختیارات وی نیست و وی هیچ طرفی را مجبور نمی کند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه خاطرنشان کرد: ما خواهان بررسی بند اول بیانیه ژنو 1 درباره مسئله تروریسم هستیم. ما آمادگی داریم تا دستور کاری که با بند مبارزه با تروریسم آغاز می شود را بررسی کنیم اما مخالفان سوری و حامیان مالی آنها همچون عربستان سعودی از بررسی بند مربوط به مبارزه با تروریسم واهمه دارند زیرا ما اسناد و مدارکی در اختیار داریم و آنها از ورود به جزئیات مبارزه با تروریسم هراس دارند و به خوبی می دانند در صورت بررسی این موضوع حقایقی روشن خواهد شد که به نفع این افراد نیست.