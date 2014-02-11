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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۵۶

عمران الزعبی:

بررسی موضوع "تروریسم" مخالفان و حامیان مالی آنها را به وحشت می اندازد

بررسی موضوع "تروریسم" مخالفان و حامیان مالی آنها را به وحشت می اندازد

وزیر اطلاع رسانی سوریه امروز اظهار داشت که بررسی موضوع مبارزه با تروریسم، مخالفان سوری و حامیان مالی آنها همچون عربستان سعودی را به وحشت می اندازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه امروز با اشاره به دور دوم مذاکرات ژنو 2 که با حضور نمایندگان مخالفان و دولت سوریه برگزار شد اظهار داشت: درباره دستور کار مذاکرات، توافقی حاصل نشد و ما بررسی ها در این باره را در مرحله بعد پیگیری خواهیم کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما بیانیه ژنو 1 را بند به بند مورد بررسی قرار خواهیم داد و زمانی که به بند دولت انتقالی رسیدیم آن را بررسی خواهیم کرد. الزعبی تصریح کرد: اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه دستور کاری را برای مذاکرات تعیین نکرده است و این مسئله در حیطه اختیارات وی نیست و وی هیچ طرفی را مجبور نمی کند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه خاطرنشان کرد: ما خواهان بررسی بند اول بیانیه ژنو 1 درباره مسئله تروریسم هستیم. ما آمادگی داریم تا دستور کاری که با بند مبارزه با تروریسم آغاز می شود را بررسی کنیم اما مخالفان سوری و حامیان مالی آنها همچون عربستان سعودی از بررسی بند مربوط به مبارزه با تروریسم واهمه دارند زیرا ما اسناد و مدارکی در اختیار داریم و آنها از ورود به جزئیات مبارزه با تروریسم هراس دارند و به خوبی می دانند در صورت بررسی این موضوع حقایقی روشن خواهد شد که به نفع این افراد نیست.

کد مطلب 2234562

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