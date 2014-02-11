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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۲۲:۰۹

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به بابک حمیدیان اهدا شد

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به بابک حمیدیان اهدا شد

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به بابک حمیدیان برای فیلم سینمایی «چ» و «رستاخیز» اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک حمیدیان برای فیلم سینمایی «چ» و فیلم سینمایی «رستاخیز» سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از آن خود کرد.

دیپلم افتخار این بخش به میلاد کی مرام برای فیلم سینمایی «خط ویژه» اهدا شد.

فرهاد اصلانی برای فیلم «قصه‌ها»، بابک حمیدیان برای فیلم «چ»، بابک حمیدیان برای فیلم «رستاخیز»، اکبر عبدی برای فیلم «خواب‌زده‌ها»، میلاد کی‌مرام برای فیلم «خط ویژه»، صبا گرگین‌پور برای فیلم «مردن به وقت شهریور» نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در این دوره از جشنواره بین المللی فیلم فجر بودند.

کد مطلب 2234564

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