گردشگری استان بوشهر منحصر به نوروز نشود/ لزوم توسعه گردشگری دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح چهارشنبه در ائین تودیع و معارفه فرماندار بوشهر با تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمائیی 22 بهمن ماه اظهار داشت: حضور گسترده جوانان در این راهپیمایی به وضوح جلب توجه میکرد که این موضوع بشارتی برای نظام است.
وی تصریح کرد: ین انقلاب حاصل وحدت و انسجام مردم در بخشهای مختلف بود و دوام نظام نیز نیازمند همین وحدت و همدلی است که باید در دستور کار همه مسئولان و مردم قرار بگیرد.
استاندار بوشهر به ظرفیتهای بالای استان بوشهر در بخشهای مختلف اشاره کرد و افزود: استان بوشهر دارای منابع غنی زیرزمینی است که منابع انسانی نقشی پررنگ در این زمینه دارند و باید شرایط استفاده از آن فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به وجود بیش از 700 کیلومتر ساحل در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: این سواحل ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه استان در بخشهای گردشگری و بازرگانی است.
با عبور از تنگنظریها زمینه را برای توسعه استان فراهم کنیم
سالاری تاکید کرد: باید با عبور از تنگنظریها و با تلاش شبانهروزی، زمینه را برای توسعه استان فراهم کنیم و بیدلیل خودمان را از خدمات بخشی از نخبگان جامعه محروم کنیم و سیاست دولت هم این است که از همه ظرفیتها به ویژه در بخش نیروی انسانی به خوبی بهرهمند شود.
وی با تقدیر از تلاشهای غلامحسین خسروی در فرمانداری بوشهر، بیان داشت: وی در هر مسئولیتی که قرار داشته منشا خدمات بوده است و هر جا که بوده است مایه رضایت و امید بوده است.
استاندار بوشهر اضافه کرد: آقای خسروی را به عنوان مشاور استاندار در امور فرهنگی منصوب میکنیم و در اینده در مسئولیتهای مهمتری از ایشان استفاده خواهیم کرد.
وی همچنین ابراهیمی را مدیری توانمند دانست و گفت: ابراهیمی در همه مسئولیتهایی که قرار داشته مورد احترام بوده و از افراد و مسئولان مردمدار است که از ایشان انتظار داریم که این مردمداری را حفظ کند و دولت نیز تاکید دارد که مسئولان باید پاسخ انتقادها و شکایات مردم را به صورت شایسته بدهند و همه مسئولان باید به این موضوع توجه کنند.
سالاری بر لزوم هماهنگی فرماندار بوشهر با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و همچنین نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد و افزود: آیتالله حسینی بوشهری از چهرههای ملی است که باید به خوبی از نقطه نظراتشان بهره ببریم.
وی اضافه کرد: آیتالله صفایی بوشهری نیز همواره دغدغه توسعه استان را دارند و حاضرند که برای توسعه استان نامحدود وقت بگذارند که باید از رهنمودهای ایشان به خوبی استفاده کنیم.
لزوم ساماندهی سواحل مرکز استان بوشهر
استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گردشگری پرداخت و بیان داشت: گردشگری استان بوشهر منحصر به نوروز نشود و با توجه به اینکه استان بوشهر در بسیاری از ایام سال دارای هوای بسیار خوبی است و لازم است که از ظرفیت های گردشگری استان به ویژه در بخش دریا به خوبی برای جلب گردشگر استفاده شود.
وی بر لزوم ساماندهی سواحل مرکز استان تاکید کرد و خواستار توسعه گردشگری دریایی شد و ادامه داد: چهره فیزیکی مرکز استان باید مطلوب باشد و فرماندار بوشهر نیز باید یک برنامهریزی فشرده برای نوروز داشته باشد.
سالاری تصریح کرد: برنامههای شهرستان بوشهر نباید تنها به شهر بوشهر منحصر شود و باید همه نقاط شهرستان برنامههای مختلفی درراستای توسعه آنها برگزار شود.
در این آئین حسن ابراهیمی به عنوان فرماندار جدید بوشهر معارفه شد و از تلاش های غلامحسین خسروی تقدیر شد.
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