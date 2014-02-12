پروفسور نورمن فینکلشتاین استاد علوم سیاسی دانشگاه‎های آمریکایی در گفتگو با خبرنگار مهر از زاویه‎ای متفاومت به تشریح نوع روابط رژیم صهیونیستی و آمریکا پرداخت و به مواضع غیر قانونی آنها درباره برنامه هسته‎ای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

وی گفت نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل و پس از آن، بارها برای برنامه هسته‎ای ایران "خط قرمز" تعیین کرده و مدعی شده در صورت عبور از این خط قرمز، حمله نظامی خواهد کرد.

استاد آمریکایی گفته فوق را از دو جهت فاقد وجاهت قانونی و قابل پیگیری دانست: "هیچ کشوری حق ترسیم چنین خط قرمزی برای کشور دیگری ندارد و حق حمله نظامی ندارد."

فینکلشتاین افزود: شما نمی‎توانید به ایران حمله کنید! تنها چیزی که اسرائیل مجاز است بگوید این است که اگر مورد حمله مستقیم توسط ایران قرار گرفت، در جواب حمله نظامی خواهد کرد.

ایران باید از اسرائیل شکایت کند

وی در ادامه گفت: بر اساس ماده دو منشور سازمان ملل نه تنها توسل به زور علیه یک کشور غیرقانونی است، بلکه تهدید به استفاده از آن نیز غیرقانونی است. هیچ کس چنین برخوردی را نمی‎پسندد. به نظرم ایران باید از اسرائیل به دیوان بین‎المللی دادگستری استفساری ساده کند که آیا این گفته‎ها که عملاً هر هفته تکرار می‏‎شود از نظر قانونی ناقض ماده دو منشور است. این اقدام ثمربخش خواهد بود. شاید آنها دست از تکرار آن برندارند، اما آرام خواهند گرفت.

فینکلشتاین اتخاذ چنین رویکردی را به جای اظهاراتی همچون اینکه آماده مقاومت و مقابله به مثل هستیم، موثرتر و از موضع بالا دانست که احترام و جایگاه ویژه‎ای به ایران می‎دهد.

در بند 4 ماده 2 منشور آمده است: کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

استاد دانشگاه آمریکایی افزود: برای این اقدام نیاز به امضای حدود 100 کشور است که به نظرم مساله پیچیده‎ای نخواهد بود.

وی در پاسخ به این که رژیم صهیونیستی چندین بار در برابر عراق و سوریه دست به چنین اقداماتی زده اما پاسخی از جامعه بین‎اللمل به آن داده نشده است، گفت: به این دلیل که آنها را درباره حمله به رآکتورها به چالش جدی نکشاندند اما شما این موقعیت را دارید که از هم اکنون مشخص کنید هر گونه حمله‎ای غیر قانونی و ناقض منشور سازمان ملل است.

نویسنده کتاب "صنعت هولوکاست" درباره قطعنامه‎هایی که به اتهام آنچه "پنهان کاری در برنامه هسته‎ای ایران" صادر می‎شود گفت: جالب اینکه اسرائیل از همین طریق به بمب اتمی دست یافت. بدترین تصوری که می‎شود کرد این است که ایران هم همین کاری که اسرائیل در دهه 1950 کرد، را دارد انجام می‎دهد. با ساختن تاسیساتی که برنامه خود را از آمریکا پنهان کرده بود.

اوباما حق ندارد بگوید همه گزینه‎ها بر روی میز است

فینکلشتاین که پس از حضور در راهپیمایی 22 بهمن با خبرنگار مهر صحبت می‎کرد درباره جمله معروف "همه گزینه‎ها بر روی میز است" گفت: این عبارت به صورت تلویحی ناظر بر گزینه نظامی است که باید به آنها گفت آمریکا چنین گزینه‎ای را ندارد. زیرا به قطعنامه‎ سازمان ملل برای آن نیاز دارد.

وی افزود: آمریکا می‎تواند محدودیت‎های اقتصادی و تحریم علیه ایران اعمال کند، اما گزینه نظامی تنها بر روی میز شورای امنیت سازمان ملل است.

استاد دانشگاهی با مقایسه شرایط کنونی با زمانی که واشنگتن در حال تدارک جنگ علیه عراق بود، خاطر نشان کرد: در آن زمان بحثی که مطرح بود، قطعنامه شورای امنیت بود. یعنی بقیه کشورها می‎گفتند برای عملیات نظامی نیاز به قطعنامه جدیدی است اما آمریکا معتقد بود قطعنامه پیشین این اجازه را به آنها می‎داد.

فینکلشتاین همچنین گفت که در حالی که خود آمریکا در این زمینه ناقض قانون است، نمی‎تواند مدعی باشد که ایران باید از قانون تبعیت کند.

وی گفت: اوباما از مشاوران حقوقی قوی‎ استفاده می‎کند، در نتیجه تک تک کلماتی که درباره موضوع‎های حساسی مانند ایران به کار می‎برد، حساب شده است. با ابهامی که در این عبارت وجود دارد، نمی‎توان علیه آن شکایت کرد.

آمریکا بر اساس منافع خود تصمیم می‎گیرد، نه اسرائیل

فینکلشتاین، درباره رابطه رژیم صهونیستی و آمریکا و نفوذ لابی‎ها تاکید کرد که حتی در صورت عدم وجود اسرائیل و لابی‎های هوادار آن، بازهم آمریکا همین سیاست‎ها را پی می‎گرفت "زیرا تصمیمات بر اساس منافع آمریکاست."

وی گفت: "اینکه فکر کنیم آمریکا تحت کنترل اسرائیل است، اشتباه است. آمریکا قدرتمندترین کشور دنیاست و خاورمیانه، حساس‎ترین منطقه است."

فینکلشتاین در این زمینه با ذکر مثال کودتای 28 مرداد گفت: در آن زمان بحث اسرائیلی وجود نداشت اما آمریکا دست به چنین اقدامی زد و در شرایط کنونی نیز همین مساله وجود دارد.

استاد آمریکایی دو دلیل اصلی را برای اهمیت رژیم اسرائیل نزد واشنگتن برشمرد و گفت: ایفای نقش در کنترل کشورهایی که در برابر آمریکا سر بر می‎آورند و دارا بودنِ ثبات دانست.

وی دلیل ثبات آنها را این طور توضیح داد: تمام کشورهای منطقه -همچون عربستان سعودی- می‎توانند به چشم به هم زدنی فروبپاشد. مانند ایران در سال 1979. هیچ کس انتظار [انقلاب اسلامی] را نداشت و آمریکا سرمایه‎گذاری کلانی در رژیم شاه کرده بود. اما این اتفاق هیچ گاه در اسرائیل رخ نخواهد داد. می‎دانید چرا؟ زیرا در بقیه جاها یک لایه نازکی در راس کشور قرار گرفته است که به آمریکا وفادار است و از حمایت مردمی برخوردار نیست. اما در اسرائیل این طور نیست، نه تنها لایه در راس بلکه کل جامعه چنین شرایطی دارد. در حقیقت یک جامعه غربی به منطقه پیوند زده شده است.

استاد آمریکایی همچنین گفت: بگذارید یک فرض عجیب کنیم که مثلاً یک انقلاب کمونیستی در اسرائیل رخ دهد، آیا در جهت‎گیری اسرائیل تغییری ایجاد خواهد کرد؟ نه! زیرا رابطه‎اش با غرب -به خصوص آمریکا- آنقدر ریشه‎های عمیقی دارد که هر اتفاقی بیافتد، در آن خللی ایجاد نخواهد کرد. به یاد بیاورید که مبارک با چشم بر هم زدنی غیب شد، البته با یک شکل جدیدی بازگشت. این اتفاق ممکن است در عربستان سعودی هم رخ دهد.

وی درباره وجود دو جریان اصلی ارتودکس و سکولار در رژیم صهیونیستی و نقش آنها در ثبات آنجا به مثال آویگدور لیبرمن اشاره کرد که از پیش از این نظرات افراطی داشت، اما هنگامی‎که تصمیم گرفت به نخست وزیری برسد، به صورت ناگهانی تغییر موضع داد: زیرا وی به این نتیجه رسید که اگر می‎خواهد به این پست دست یابد، باید بر اساس خواست آمریکا عمل کند و نمی‎تواند به مواضع واشنگتن حمله کند. کار تا به آنجا پیش رفته است که تبدیل به کاندیدای محبوب آمریکا مبدل شده است. زیرا لازمه رسیدن به مراکز قدرت در اسرائیل، تبعیت از آمریکاست.

فینکلشتاین افزود: آمریکا و اسرائیل در 80 درصد موارد دارای منافع مشترک هستند، اما در 20 درصد دیگر تفاوت دارند و لابی‎ها هم تاثیرگذار هستند.

وی برای نمونه به مذاکرات و توافق هسته‎ای با ایران اشاره کرد که با وجود مخالفت رژیم صهیونیستی، آمریکا به دنبال منافع خود بود و هیلاری کلینتون نیز از مواضع اوباما درباره مخالفت با تحریم‎های جدید علیه ایران حمایت کرد. این در حالی است که وی خود را برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آماده می‎کند و 60 درصد کمک‎های مالی تبلیغات انتخاباتی توسط یهودی‎ها تامین می‎شود. اما با وجود نیاز مالی که دارد، اما هنگامی که آیپک بیانیه صادر می‎کند و خواستار افزایش تحریم‎ها می‎شود، اوباما می‎گوید آنرا وتو می‎کنم، واکنش کلینتون چیست؟ از اوباما حمایت می‎کنم. برایش منافع ملی مهم است. در مورد سناتورها نیز همین مساله صادق است که بسیار به حدنصاب نزدیک بودند، آنها پشتیبانی خود را از تحریم‎های جدید برداشتند. زیرا بحث جدی‎ای بود.

اتاق‎های فکر در تصمیم‎سازی وشکل گیری افکار عمومی نقش دارند

فینکلشتاین هر دو نظریه موجود درباره نقش اتاق‎های فکر در تصمیم‎سازی در آمریکا را مورد تایید قرار داد که رابطه دوسویه‎ای بین آنها و دولت وجود دارد: هم دولت برای تصمیم‎گیری از نظرات آنها استفاده می‎کند و هم اینکه نقش ابزاری برای دیپلماسی عمومی هستند.

وی گفت: روشن است که هنگامی که قرار است تصمیمی در موضوعی گرفته شود، اتاق‎های فکر تلاش می‎کنند بر روی آنها تاثیر بگذارند. از سوی دیگر نیز مردم به مطالب منتشر شده توسط آنها دسترسی دارند و در شکل‎گیری نظرات آنها نقش دارند.

نورمن فینکلشتاین استاد یهودی علوم سیاسی دانشگاه‌های آمریکاست که به دلیل مواضع ضدصهیونیستی خود از دانشگاه اخراج‌ شده است. معروف‎ترین کتاب وی "صنعت هولوکاست" است که در آن از سو استفاده صهیونیسم از کشتار یهودیان در جنگ جهانی برای توجیه جنایات خود و کسب درآمدهای کلان، پرده برداشته است.

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مصاحبه حامد نعمت‎اللهی