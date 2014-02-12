کاهش بارندگی در کشور نسبت به سال گذشته/ تهرانیها گول برف اخیر را نخورند

شاهرخ فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان بارندگی در کل کشور از ابتدای مهرماه سال 92 تا امروز 23 بهمن ماه معادل 117.6 میلیمتر بوده که این میزان نسبت به سال گذشته که برابر 131.8 میلیمتر بوده است 10.8 درصد کاهش و نسبت به میانگین بلند مدت در این دوره که برابر 127.3 میلیمتر بوده است 7.6 درصد کاهش نشان می دهد.

کاهش 36 درصدی بارندگی در تهران

به گفته وی، میزان بارندگی از ابتدای مهرماه 92 تا کنون در استان تهران معادل 117.2 میلی متر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که برابر 182.1 میلیمتر بوده است 35.6 درصد کاهش و نسبت به میانگین بلند مدت در این دوره که معادل 163.3 میلیمتر بوده 28.2 درصد کاهش نشان می دهد.

بوشهر با افزایش 73 درصدی پربارش ترین استان نسبت به سال گذشته

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی اظهار داشت: از ابتدای مهر ماه 92 تا کنون استان بوشهر با 323.3 میلی متر بارندگی که در مقایسه با سال گذشته 73.7 درصد رشد و در مقایسه با میانگین بلند مدت 46.4 درصد رشد داشته بیشترین افزایش بارندگی را در کل کشور نشان می دهد.

گیلان و ایلام استانهای دوم و سوم پربارش نسبت به سال گذشته

وی افزود: استان بعدی با بیشترین افزایش بارندگی نسبت به سال گذشته و میانگین بلندمدت استان گیلان است که 655.9 میلیمتر بارندگی داشته و این میزان نسبت به سال گذشته 45.7 درصد و نسبت به میانگین بلندمدت 21.5 درصد رشد نشان می دهد. استان ایلام با 302.9 میلیمتر بارندگی از ابتدای مهرماه 92 تا کنون سومین رتبه را از لحاظ افزایش بارندگی در کشور به خود اختصاص می دهد که این استان نسبت به سال گذشته 6.5 درصد و نسبت به میانگین بلند مدت 15.2 درصد رشد نشان می دهد.

خراسان شمالی با 50 دصد کاهش بدترین استان به لحاظ بارندگی

فاتح یادآور شد: بدترین استان از لحاظ دریافت بارندگی نسبت به سال گذشته استان خراسان شمالی با 60.5 میلیمتر بارندگی از ابتدای مهر ماه تا کنون بوده که این میزان نسبت به سال گذشته 48.9 درصد و نسبت به میانگین بلند مدت 52.7 درصد کاهش نشان می دهد. استان های سمنان و خراسان رضوی به ترتیب با 31.5 میلیمتر و 48.6 میلیمتر بارندگی استانهای با دریافت بارندگی کم در کل کشور بوده اند که سمنان نسبت به سال گذشته 57.6 درصد و نسبت به میانگین بلندمدت 52.2 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین خراسان رضوی نسبت به سال گذشته 47.9 درصد و نسبت به میانگین بلند مدت 48.2 درصد کاهش نشان می دهد.

تمام استانها هفته گذشته از پارسال سردتر بودند/همدان بیشترین و بندر عباس کمترین کاهش دما

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی مقایسه ای بین میانگین دمای هفته گذشته برخی استان ها با مدت مشابه در سال گذشته انجام داد و افزود: تمام 31 استان کشور از چهارشنبه هفته گذشته تا امروز دمای پایین تری نسبت به مدت مشابه درسال گذشته نشان می دهند و همدان با کاهشی معادل 14.3 درجه سانتیگراد، اردبیل 11.5 درجه و یزد 11.3 درجه به ترتیب سردترین استانها در این مدت نسبت به سال گذشته بوده اند.

تهران هفته گذشته حدود 10 درجه نسبت به سال گذشته سردتر بود

به گفته وی، شهرهای بندرعباس با 2.3 درجه سانتیگراد کاهش، شیراز 4.1 درجه سانتیگراد کاهش و بوشهر با همین میزان کاهش به ترتیب کمترین کاهش دما در این مدت را نسبت به سال گذشته نشان می دهد و تهران که در رتبه دهم کاهش در این هفته نسبت به سال گذشته قرار دارد 9.3 درجه سانتیگراد در این هفته سردتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است.

تهرانی ها گول برف اخیر را نخورند/ذخیره اب پشت سدها کم است

فاتح یادآور شد: بسیاری از مردم تصور می کنند که به دلیل بارش برف اخیر در برخی استان ها از جمله استان تهران از وضعیت ذخیره آبی مناسبی برخوردار هستیم این در حالی است که شرایط ذخیره آب پشت سدها در استان تهران نشان می دهد که نسبت به سال گذشته و میانگین بلند مدت وضعیت کمی بدتر است بنابراین به ویژه با توجه به اینکه اسفندماه در پیش است و معمولاً میزان مصرف مردم در این ماه افزایش چشمگیری دارد توصیه می شود که گول بارش برف اخیر را نخورده و در مصرف آب مراعات شود.

خشکسالی شدید در خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی اظهار داشت: بر اساس شاخص SPI (خشکسالی هواشناسی) به طور کلی در استان های شمال شرقی به ویژه استان سمنان، شمال و شمال شرق استان یزد، عمده بخش های استان خراسان جنوبی، تمام بخش های استان خراسان شمالی و رضوی خشکسالی وجود دارد به گونه ای که در بخش هایی از خراسان شمالی و رضوی و لکه ای از خراسان جنوبی خشکسالی خیلی شدید پیش بینی می شود.

خشکسالی در تهران، البرز و قم

وی افزود: همچنین لکه هایی از استان های تهران، البرز و قم خشکسالی خفیف و متوسط را نشان می دهد.

ترسالی در استانهای جنوبی و جنوب شرقی

فاتح تصریح کرد: پهنه های ترسالی در جنوب و جنوب شرق از جمله جنوب استان سیستان، شرق استان هرمزگان، شرق استان بوشهر، جنوب فارس دیده می شود که به خاطر بارش های اخیر بوده است اما بقیه مناطق کشور شرایط نرمال را نشان می دهند.

احتمال شیوع قارچ در انبارهای مرکبات شمال

وی یادآور شد: بر ساس پیش بینی های هواشناسی کشاورزی سازمان هواشناسی توصیه می شود در مناطق شمالی کشور با توجه به روند افزایش دما و رطوبت در هفته گذشته احتمال شیوع بیماری قارچی در انبارها و گلخانه های استانی و جود دارد از همین رو کشاورزان تمهیدات لازم را برای جلوگیری از تلفات محصولات کشاورزی بیاندیشند.