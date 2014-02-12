به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصلح در نشست با مسئولان شهرستان دشتی به بخشی از خصوصیات برجسته مردم شهرستان دشتی اشاره و اظهار داشت: مردم شهرستان دشتی زبان زد خاص و عام هستند تعهد مردم نسبت به دین مبین اسلام و مذهب تشیع و دینداری و حضور در مراسم نماز و روزه و سایر عبادات از ویژگی‌های این مردم است.

وی افزود: در شهر خورموج 30 مسجد وجود دارد که در هر مسجد که حضور پیدا می کنید شاهد حضور گسترده مردم در این مساجد هستیم که در نوع خود بی نظیر است.

مصلح بیان کرد: مردم دشتی مردمی با نجابت ،با حیا و سربه زیر هستند مردم دشتی نسبت به نظام کم توقع و در خدمت نظام هستند و با حضور خود در صحنه ها مختلف بیشترین خدمت انجام دادند .

سال‌ها از شهر شدن خورموج می‌گذرد ولی وضعیت مبلمان شهری نامناسب است

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شهر خورموج سالیان زیادی از شهر شدن می گذرد ولی از نظر مبلمان شهری وضعیت خوبی ندارد که امیدواریم با عنایت استاندار جدید بوشهر تحول خوبی در این زمینه صورت گیرد.

مصلح ادامه داد: ویژگی دیگر شهرستان دشتی عالم پروری و سابقه آنها در علم ، فرهنگ و ادب است در قدیم در روستاهای این شهرستان حوزه علمیه وجود داشت که به پرورش عالمان می‌پرداخت که زبان زد خاص و عام بود.

وی خاطر نشان کرد:هم اکنون یک سوم ائمه جمعه استان و سایر شهرستان‌های سایر استان از دشتی یا خطه دشتی قدیم ماست که از افتخارات است.

مصلح گفت: این شهرستان دارای سه حوزه علمیه برادران و خواهران است که هم اکنون عملیات اجرایی دو حوزه علمیه در دست اقدام است که استاندار بوشهر درخواست داریم اعتباری برای اتمام این پروژه‌ها اختصاص دهند.