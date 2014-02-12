پارلمان اروپا اسرائیل را تحریم نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مارتین شولتز" رئیس پارلمان اروپا از همکاری اکثریت نمایندگان این پارلمان با رژیم صهیونیستی خبر داد. وی طی سخنرانی در دانشگاه اورشلیم (بیت المقدس) اطمینان داد پارلمان اروپا برنامه ای برای تحریم رژیم صهیونیستی نداشته و از چنین طرح هایی نیز حمایت نمی کند.

شولتز در پاسخ به اخباری که در مورد احتمال تحریم رژیم صهیونیستی از سوی اتحادیه اروپا منتشر شده یادآور شد: تحریمی در کار نخواهد بود، در پارلمان اروپا برای این کار اکثریتی وجود ندارد.

به گفته وی در حال حاضر بحثی در پارلمان اروپا در مورد دسترسی مناطق اشغالی فلسطین به بازار اروپا بدون این که قوانین این اتحادیه نقض شود، در حال انجام است. گفتنی است در پی ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی در مناطق فلسطینی، برخی کشورهای اروپایی از احتمال تحریم این رژیم در واکنش به این اقدام خبر دادند.