التهاب دریافت سبد کالایی در مازندران فروکش کرد/ عرضه کالا در 170 مرکز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عمرانی شامگاه چهارشنبه در تشریح وضعیت توزیع سبدکالایی در استان گفت: تاکنون حدود نیمی از مشمولان دریافت سبد کالایی، سبد کالایشان را دریافت کرده اند و هر روز از صفهای طولانی کاسته می شود.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود تا 13 روز دیگر پرداخت مرحله اول کالا در استان به پایان رسد، عنوان کرد: فرصت به اندازه کافی برای دریافت سبد کالایی وجود دارد و تا شب عید هم استانیها می توانند سبد کالایی را دریافت کنند.

محمدپور یادآور شد: کالای مورد نیاز به اندازه کافی تامین شده است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی به هدفمندی یارانه ها اشاره و اضافه کرد: باید طرح به گونه ای اجرا شود که آن دسته از افرادی که نیازمند هستند، مشمول شوند.

وی درباره علت عدم توزیع برنج استان در سبد کالایی یادآورشد: فصلی که درحال توزیع سبد کالا هستیم، فصلی نیست که برنج استان به اندازه نیاز سبد کالایی موجود باشد و در مرحله دوم عرضه سبد کالایی، بخشی از برنج، محصول داخلی خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران یادآورشد: تاکنون گزارش مردمی نداشتیم که اقلام کالایی تاریخ انقضاء و فاسد عرضه شده باشد و نظارت دقیق روی کالایی ارائه شده، انجام می شود.

محمدپور عمران افزود: لیست مشمولان دریافت سبد کالا از سوی صنعت، معدن و تجارت تهیه نشده است و سامانه پیامکی 500499 در این زمینه پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: تعداد فروشگاههای که اقدام به عرضه سبد کالایی در استان می کنند، سه برابر شده و به 170 مرکز رسیده است.

محمدپور یادآور شد: امروز با پست به توافقی رسیدم تا بتوانیم از چرخه پست استفاده کنیم و آنهایی که نمی توانند به فروشگاه مراجعه داشته باشند، از طریق سیستم پستی سبد کالایی را دریافت کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از شناسایی 250 مرکز جدید نیز برای عرضه سبد کالا در استان خبر داد.