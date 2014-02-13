رونق تکدی گری و دستفروشی کودکان در گلستان/ قانون برخورد با تکدی گری نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر، دست فروشان و تکدی گران کم سن و سال در خیابان های شهرهای گلستان بخصوص گرگان که مرکز استان به فراوانی یافت می شوند.

در تابستان به دلیل حضور گردشگران تعداد این کودکان افزایش می یابد ولی در زمستان نیز علی رغم سرمای فراوان همچنان شاهد حضور کودکان، اسفند به دست و باتری فروشی که در سر چهار راه به شیشه های خودروهای مدل بالا چشم دوخته اند هستیم.

امیرعلی یک کودک 13 ساله است که مدرسه نمی رود و صبح و شب در خیابان های گرگان به فروش باتری مشغول است، وی به همراه خانواده اش نزدیک به چهار سال است که از کاشمر به گرگان مهاجرت کرده اند.

امیرعلی گفت: منزل ما در شهرک شهریار گرگان است، پدرم نان خشک می فروشد و درآمدمان در حدی نبود که هزینه های زندگی را جواب دهد، برای همین من به همراه بردارم مشغول به کار هستیم.

وی افزود: خواهرم هم قبلا با ما کار می کرد ولی بعد از ازدواجش از ما جدا شد حالا من باتری می فروشم و بردادر کوچکترم هم قرآن و دعا می فروشد.

امیرعلی ادامه داد: روزانه حدود 20 تا 30 هزار تومان درآمد دارم و با کسر هزینه خرید باتری ها تقریبا نصف آن برای ما می ماند.

وی اظهار کرد: بعد از پخش سریال تلویزیونی "باران" مردم بیشتر هوای ما را داشتند و کمک بیشتری به ما می کنند حتی بعضی بدون خرید باتری به ما پول می دهند و بعضی هم بقیه پول خود را پس نمی گیرند.

یک کودک دیگر که در چهار راه گلشهر ایستاده است و اسفند دود می کرد گفت: این شب ها که هوا سردتر است مردم پول بیشتر می دهند و بیشتر هوای ما را دارند.

مرتضی که پدرش را از دست داده است و به همراه سایر اعضای خانواده اش مشغول تکدی گری در گرگان است گفت: بعد از فوت پدرم به همراه مادر و دو خواهرم به گرگان آمدیم، ما ساکن دهلران بودیم و پدرم آنجا مشغول کارگری بود ولی در یک حادثه فوت کرد و بعد از آن دچار مشکلات فراوان شدیم.

وی ادامه داد: بعدها به تهران رفتیم ولی آنجا شرایط زنگی خیلی سخت بود و نتوانستیم جای خواب مناسب تهیه کنیم برای همین به شمال و سپس به گرگان آمدیم.

وی با بیان این که در گرگان هزینه ها کمتر و درآمد ها به نسبت بیشتر است افزود: در گرگان به همراه خانواده ام کار می کنیم و به همین دلیل درآمد ما بیشتر است، من اسفند دود می کنم و سر چهار راه هستم، برادر کوچکترم هم به مغازه ها می رود و برای مغازه ها اسفند دود می کند.

مرتضی ادامه داد: گاهی وقت ها ماموران شهرداری ما را می گیرند و به آسایشگاه می برند ولی دوباره آزاد می شویم.

وی درباره تکرار تکدی گری گفت: با توجه به این که هزینه جریمه ما بسیار پایین است می صرفد که این کار را انجام دهیم و از طرفی شغل دیگری نداریم تا انجام دهیم.

رضا که به گفته خودش پاتوقش پارک شهر گرگان است نیز گفت: پدرم معتاد است و من هم گاهی برایش مواد تهیه می کنم، بیشتر هم در همین پارک شهر هستم.

وی اظهار کرد: منزل ما درکوی عرفان است و آنجا مواد بسیار زیاد رد و بدل می شود ولی من کمتر خانه می روم و بیشتر در همین پارک هستم، اینجا هم مواد زیاد است، بیشتر در لابه لای بوته ها و کنار ریشه درختان پنهان می کنند.

وی ادامه داد: برای تهیه پول مواد پدرم مجبور به گدایی هستم، شغل دیگری هم ندارم، دست فروشی هم بخواهم بکنم نیاز به چول اولیه برای خرید است که اگر فروش خوب نداشته باشم باز هم جوابگو نیست، ولی گدایی که می کنم بهتر است و مردم کمک بیشتری می کنند.

رضا که حاضر به گفتن سن و سالش نشد، اضافه کرد: اینطوری هم برای خودم پول دارم هم برای مواد پدرم از طرفی هزینه ای هم برایم ندارد.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان گلستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 24 کودک از سوی سازمان بهزیستی استان پذیرش شده است.

رقیه رحمانی ادامه داد: 24 کودک در استان ساماندهی شده که از این تعداد ، 14 کودک تحویل خانواده، 4 کودک تحویل شبه خانواده و 6 کودک نیز در مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست نگه داری می شوند.

وی تصریح کرد: اغلب این کودکان در خانواده هایی هستند که از لحاظ اقتصادی در سطح پایینی قرار دارند و دارای والدین معتاد و بیکار می باشند.

رحمانی اضافه کرد: براساس پژوهش های صورت گرفته، مهاجرت، تعداد زیاد افراد خانواده، از هم پاشیدگی، بی سوادی و فقدان مهارتهای فردی والدین از جمله فاکتورهای مرتبط با حضور کودکان در خیابان است.

وی اظهار داشت: اغلب این کودکان متکدی و خیابان گرد هستند که در اکثر مواقع نیز به مواد مخدر معتاد شده و بعضی از آنها به دلیل فقر و کودک آزاری از منزل گریخته و به خیابان پناه می برند.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان گلستان در توضیح ساماندهی کودکان خیابانی افزود: آیین نامه کودکان خیابانی به منظور ارائه حمایت های اجتماعی، توانمند سازی اجتماعی، آموزش فنی و حرفه ای و مهارت های زندگی به کودکان خیابانی بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و امور اجتماعی سال 84 در هیات دولت تصویب شد.

وی این مصوبه را اختصاصی ترین مصوبه و در بالاترین سطح قانونی دانست و ادامه داد: بر اساس این مصوبه وزارت کارو امور اجتماعی، وزارت بهداشت، سازمان بیمه خدمات درمانی، شهرداری، نیروی انتظامی، دادگستری، وزارت آموزش و پرورش و کمیته امداد موظف به همکاری در خصوص کودکان خیابانی شده اند.

وی خاطرنشان کرد: این آیین نامه سازمان بهزیستی را موظف کرده که با همکاری و مشارکت شهرداری، نیروی انتظامی، تشکل های غیر دولتی با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب تیم تخصصی سیار یا مستقر در مراکز که با همکاری شهرداری ساماندهی می شوند نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش و توانمند سازی کودکان خیابانی در مراکز اقامتی اقدام کنند.

رحمانی اقامت کودکان را در 3 سطح برشمرد و افزود: بر اساس این آئین نامه کودکان خیابانی در 3 مقطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت مطابق با آئین نامه درمراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی اقامت خواهند داشت.

وی در توضیح اقامت کوتاه مدت و میان مدت کودکان خیابانی گفت: بر اساس آئین نامه سازمان بهزیستی، حضور کودکان در مراکز حداکثر مدت 21 روز می باشد و بیش از 21 روز تا پایان سال اقامت میان مدت گفته می شود.

وی اضافه کرد: اقامت دراز مدت شامل حضور کودک خیابانی بی سرپرست و یا بد سرپرست در مراکز شبانه روزی تا پایان 18 سالگی مطابق با این آئین نامه می باشد.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان گلستان در خصوص اختصاص بودجه جهت ساماندهی کودکان خیابانی اذعان داشت: تامین بودجه از محل اعتبارات ابلاغی سازمان بهزیستی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی می باشد.

وی ادامه داد: با توجه به کمبود اعتبارات در سطح کشور، بودجه اختصاص یافته جوابگوی مسائل و مشکلات کودکان و خانواده های آنان نمی باشد لذا امکان شناسایی، جمع آوری و ساماندهی در سطح کلان به دلیل مشکلات بودجه در حال حاضر مهیا نیست.

شهردار سابق گرگان نیز در باره تکدی گری گفت: متاسفانه دو نوع تکدی گری در استان داریم، عده ای نیازمندند و عده ای هم راحت طلبند.

ابراهیم کریمی تصریح کرد: متاسفانه شرایط عاطفی مردم ما به گونه ای است که باعث شده برخی افراد از این وضعیت سو استفاده کنند و باعث شوند که افراد نیازمند نیز در این وضعیت دچار مشکل شوند و ساماندهی آن را با مشکل رو به رو کند.

وی ادامه داد: قانون گذار اگر به این نتیجه برسد فرد نیازمند نبوده جریمه می کند ولی جریمه در نظر گرفته شده در حدی نیست که از بروز مجدد این اتفاق جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: افراد نیازمند را نمی توان با مجازات درمان کرد، در نهایت آن ها را جمع می کنند ولی فردای آن روز دوباره شروع می کنند.

کریمی بیان کرد: نظام رفاه اجتماعی ما به گونه ای باشد که خانواده حمایت کامل شود، اینجور موارد باید ریشه ای برخورد شود.

شهرداری به عنوان عاملی برای مبارزه با تکدی گری شناخته می شود اما در حقیقت در برخورد با این موضوع عوامل مختلفی دخیل هستند که در راس آن وضعیت اتقصادی کشور و همچنین توجه به بحث و اهمیت خانواده در کشور است.

از سوی دیگر جمع آوری تکدی گران در درجه اول نیازمند قانون جامع و در مرحله بعدی نیازمند ساماندهی این افراد است، زیرا قانون برخورد با تکدی گری پیش گیرانه نیست و به همین دلیل افراد مانعی برای ادامه فعالیت خود ندارند.