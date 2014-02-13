غرب باید بداند معارف اهل بیت(ع) راه خروج جهان از جنگ و خشونت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار حجت الاسلام خلیل زاده رئیس اتحادیه انجمن‌های شیعیان آلمان با وی که در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با توصیه بر محور قرار دادن قرآن و اهل بیت(ع) در تبلیغ و ترویج فرهنگ تشیع اظهار داشت: باید نهج البلاغه به عنوان راهنمای تبلیغ معارف شیعه مورد توجه قرار بگیرد چرا که سید رضی در تالیف آن مدیریت صحیح همراه بادرایت و عقلانیت را به کار گرفته و از ذکر مسائل اختلاف برانگیز پرهیز نموده است.

وی در ادامه اظهار داشت: برای گسترش اسلام در غرب باید در گام نخست نقاط مشترک در آموزه‌های شیعه و اهل سنت مورد توجه قرار بگیرد و از ذکر مسائل مورد اختلاف در گام نخست بپرهیز شود.

این مفسر قران کریم با توصیه بر پرهیز از آغشته شدن تبلیغ مذهبی به چالش های سیاسی ادامه داد: معارف تشیع با نام اسلام ترویج شود و هرگز نگوییم که شیعه این را می‌گوید بلکه بگوییم اسلام این مسئله را بیان نموده چرا که معارف تشیع همان آموزه‌های اسلام حقیقی است.

آیت الله جوادی آملی با بیان این نکته که هرگز پیشرفت علم مانع گرایش به دین نیست، بیان داشت: جهان غرب از آدم کشی و شهوت رانی خسته شده و سخنان اسلام برای جهان غرب تازه و نو است. غرب باید بداند که معارف اهل بیت(ع) راه خروج جهان از جنگ و خشونت است و باید بدانیم هرگز پیشرفت علم مانع گرایش به دین نیست بلکه علم باعث پذیرش بیشتر و باور عمیق تر دین خواهد بود.

رشد تشیع در آلمان

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام خلیل زاده گزارشی از اقدامات اتحادیه انجمن های شیعیان در آلمان به محضر آیت الله جوادی آملی ارائه کرد.

وی با اشاره به رشد تشیع در آلمان گفت: هدف اصلی این اتحادیه مدیریت رایزنی با مقامات دولتی آلمان برای احقاق حقوق مسلمانان و شیعیان آلمان و تولید جریان های فکری شیعه در بین مخاطبان مسلمان و پیروان دیگر ادیان است.

شرف و عزت نظام به خاطر دین است

آیت الله جوادی آملی همچنین در درس خارج تفسیر خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، حضور گسترده و باشکوه مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن را ستود و تاکید کرد: شرف نظام، شرف مملکت، شرف ما به همان دين است.

وی تصریح کرد: از این مردم بزرگوار و فداکار که در راهپیمایی حضور گسترده و حماسی داشتند حق شناسی و قدردانی می‌کنیم و امیدوایم خداوند به حق انبیا و اولیای طاهرینش به همه آنها خیر و سعادت دنیا و آخرت عطا کند.

استاد برجسته حوزه همچنین برای اعتلای نظام مقدس اسلامی و سرفرازی ملت ایران دعا کرد و گفت: امیدواریم خدای متعال این کشور را از شر دشمنان حفظ کند و به دست صاحب اصلی آن برساند.

گفتنی است این مرجع تقلید شیعیان 22 بهمن را روز بزرگ و عظمت ديني دانسته بودند که حضور در راهپيمايي آن جزء فريضه انقلاب است.