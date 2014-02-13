حمایت پوتین از نامزدی السیسی/تاکید بر توسعه روابط اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عبدالفتاح السیسی و نبیل فهمی وزیران دفاع و امور خارجه مصر به دیدارهای خود با مقامات روسیه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در مسکو ادامه دادند.

پوتین در این دیدار که در محل اقامت وی در اطراف مسکو انجام شد اظهار داشت: روسیه و مصر چشم اندازهای بسیاری برای همکاری با یکدیگر دارند.

وی ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند رکودی که بر حجم تبادل تجاری میان قاهره و مسکو در سال گذشته تاثیر گذاشت را پشت سر بگذارند و این میزان به 5 میلیارد دلار افزایش یابد.

رئیس جمهوری روسیه بر ضرورت به جریان انداختن ساز و کارهای همکاری در تمامی زمینه ها پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر و تشکیل دولت جدید در این کشور تاکید کرد.

پوتین همچنین ابراز امیدواری کرد که صنعت توریسم در مصر به ویژه توسط گردشگران روس احیا شود چرا که این امر برای اقتصاد این کشور مفید است. گفتنی است شمار گردشگران روس در مصر در سال گذشته میلادی از 2 میلیون و 400 هزار نفر به یک میلیون و 500 هزار نفر کاهش یافت.

ولادیمیر پوتین همچنین از نامزدی عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر حمایت کرد و آن را اقدامی مسئولانه توصیف کرد.