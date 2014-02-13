هشت هزار نونهال مستعد در رشته واليبال شناسايي شدند/لزوم بهره برداري از ظرفيتهای كردستان در واليبال

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر هوتهم ظهر پنج شنبه در نخستین همایش استعدادیابی والیبال استان كردستان كه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: رده های سنی نونهالان بین 12 و 14 سال در قالب طرح ملی استعداد یابی شناسایی شده اند.

وی با اشاره به این مطلب که تاثیرگذاری آموزش ورزش در سنین پایه و شناسايي استعدادهاي ورزشي بسیار موثر است، افزود: اجرای این طرح دیربازده است ولی در مجموع می تواند ورزش کشور را به اوج برساند و در عرصه های ملی و بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم.

رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال بیان کرد: برای تقویت تیم‌ های ملی کشور به ویژه تیم ملی نوجوانان و بهره‌ مندی از همه استعداد های سراسر کشور طرح ملی استعدادیابی با تقسیم کشور به هشت منطقه و انتخاب مسئولان مناطق و استان ‌ها آغاز شده است.

هوتهم یادآور شد: این طرح ملی در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری اجرا می شود و خوشبختانه در مرحله نخست شاهد حضور بیش از هشت هزار نفر از نونهالان 12 سال و 14 سال کشور هستیم که این مهم نوید بخش کشف استعدادهای بی‌شمار در این خصوص است.

وی ادامه داد: انتظار می ورد در مرحله کشوری دو تیم 100 نفری از استعداد های استان‌ های مختلف که توسط فدراسیون شناسایی شده تشکیل و زیر نظر 30 مربی برجسته کشوری آموزش ‌های لازم را ببینند.

رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال گفت: در قالب این دو تیم نیز تیم‌ های ملی نونهالان و مینی والیبال تشکیل می شود و پشتوانه مستحکمی برای تیم ملی والیبال نوجوانان می شود.

کردستان پتانسیل های لازم براي رسيدن به جايگاهي بهتر در رشته واليبال را دارد

هوتهم با اشاره به این مطلب که کردستان به لحاظ جغرافیایی و وضعیت جسمانی ورزشکاران پتانسیل های لازم توسعه این رشته اس ورزشی را دارد، اظهار داشت: انتظار می رود با تشکیل آکادمی ‌های بخش خصوصی و حمایت ‌های همه جانبه در این استان شاهد بازیابی جایگاه والیبال استان در سطح کشور باشیم.

وي ضمن تاكيد بر توسعه و تقويت رشته واليبال در استان كردستان گفت: در صورت وجود برنامه ريزي و همچنين افزايش حمايت هاي لازم از سوي مسئولان مي توان كردستان را به جايگاهي بهتر رساند چرا كه اين استان ظرفيت ها و استعدادهاي خوبي را در رشته ورزشي واليبال در اختيار دارد.

رئيس هيئت واليبال استان كردستان نيز در اين همايش به بيان گزارشي از اقدامات و برنامه هاي هيئت پرداخت و خواستار حمايت هاي فدراسيون و اداره كل ورزش و جوانان استان از رشته ورزشي واليبال شد.