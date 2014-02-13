  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۵۵

تحولات لبنان/

درخواست سلیمان از شخصیت های سیاسی برای تشکیل دولت/توافق میشل عون و سعد الحریری

درخواست سلیمان از شخصیت های سیاسی برای تشکیل دولت/توافق میشل عون و سعد الحریری

درخواست رئیس جمهوری لبنان از شخصیت های سیاسی این کشور برای تشکیل دولت جدید و توافق رئیس جریان المستقبل و رئیس جریان آزاد ملی درباره دولت جدید از جمله خبرهای لبنان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان امروز از تمامی شخصیت های سیاسی لبنان خواست که هوشیار باشند و خطرات مرحله کنونی را درک کنند و در روند تشکیل دولت جدید سرعت عمل بیشتری به خرج دهند.

وی بر ضرورت ادامه تلاش های امنیتی و اقدامات قضایی در تحت پیگرد قرار دادن گروه های تروریستی تاکید کرد.

از سوی دیگر روزنامه الاخبار لبنان از توافق میشل عون رئیس جریان آزاد ملی لبنان و سعد الحریری رئیس جریان المستقبل درباره تشکیل دولت جدید خبر داد و اعلام کرد که به احتمال بسیار دولت جدید لبنان طی 48 ساعت آتی معرفی شود.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که میشل عون و سعد الحریری از طریق یک میانجی با یکدیگر تماس برقرار کرده و درباره تشکیل دولت جدید لبنان به توافق رسیده اند.

سعد الحریری در جریان این تماس ها قانع شده است که جریان 8 مارس به اندازه کافی برای تشکیل کابینه امتیازهای سیاسی داده است و چرخشی بودن پست های وزارتی امری مفید است.

الاخبار در ادامه نوشت: میشل عون نیز قانع شده است که وزارت انرژی به فراکسیون تغییر و اصلاح و شخصی مسیحی واگذار شود و یک پست از 4 پست کلیدی نیز به جریان آزاد ملی اعطا شود. به موجب این توافق، وزارت دارایی به شیعیان، وزارت کشور به اهل تسنن، وزارت دفاع به ارتودکس ها و وزارت خارجه احتمالا به جبران باسیل واگذار خواهد شد.

 

کد مطلب 2235627

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها