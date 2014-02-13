درخواست سلیمان از شخصیت های سیاسی برای تشکیل دولت/توافق میشل عون و سعد الحریری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان امروز از تمامی شخصیت های سیاسی لبنان خواست که هوشیار باشند و خطرات مرحله کنونی را درک کنند و در روند تشکیل دولت جدید سرعت عمل بیشتری به خرج دهند.

وی بر ضرورت ادامه تلاش های امنیتی و اقدامات قضایی در تحت پیگرد قرار دادن گروه های تروریستی تاکید کرد.

از سوی دیگر روزنامه الاخبار لبنان از توافق میشل عون رئیس جریان آزاد ملی لبنان و سعد الحریری رئیس جریان المستقبل درباره تشکیل دولت جدید خبر داد و اعلام کرد که به احتمال بسیار دولت جدید لبنان طی 48 ساعت آتی معرفی شود.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که میشل عون و سعد الحریری از طریق یک میانجی با یکدیگر تماس برقرار کرده و درباره تشکیل دولت جدید لبنان به توافق رسیده اند.

سعد الحریری در جریان این تماس ها قانع شده است که جریان 8 مارس به اندازه کافی برای تشکیل کابینه امتیازهای سیاسی داده است و چرخشی بودن پست های وزارتی امری مفید است.

الاخبار در ادامه نوشت: میشل عون نیز قانع شده است که وزارت انرژی به فراکسیون تغییر و اصلاح و شخصی مسیحی واگذار شود و یک پست از 4 پست کلیدی نیز به جریان آزاد ملی اعطا شود. به موجب این توافق، وزارت دارایی به شیعیان، وزارت کشور به اهل تسنن، وزارت دفاع به ارتودکس ها و وزارت خارجه احتمالا به جبران باسیل واگذار خواهد شد.