لزوم چاره اندیشی در خصوص راهیابی تیم ها به لیگ برتر/ باشکوهترین جشن فوتبال در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بهمنی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران در کرمان گفت: میزبانی خوبی را در کرمان شاهد هستیم، تیم مس و هیئت فوتبال همکاری بسیار خوبی را با سازمان لیگ داشتند و این عزم در مسئولان استان نیز دیده می شود که دیدار فینال جام حذفی و اختتامیه را به خوبی برگزار کنیم.

وی ادامه داد: بسیار عالی است که دو تیم شایسته شهرستانی به فینال آمده اند و امیدواریم مردم نیز فردا با حضور گسترده خود در ورزشگاه زمینه یک فینال به یاد ماندنی را مهیا کنند.

فینال جام حذفی افتخاری بزرگ برای کرمان/ مس شایستگی های زیادی دارد

بهمنی در خصوص نتیجه این دیدار اذعان داشت: نمی شود فوتبال را پیش بینی کرد و هر تیمی که خوب فوتبال بازی کند باید مورد احترام قرار گیرد آنچه که برای ما مهم است برگزاری باشکوه مراسم اختتامیه است.

وی گفت: قوی ترین تیممان برای برگزاری اختتامیه به کرمان آورده ایم و اگر همه کمک کنند فردا بازی و اختتامیه خوبی برگزار خواهد شد.

بهمنی این دیدار را افتخاری بزرگ برای کرمان دانست و افزود: مس کرمان تیمی قوی است که در لیگ برتر با مشکلاتی رو به رو شده اما با برتری مقابل استقلال نشان داد که شایستگی های زیادی دارد.

تماشاچیان بعد از مسابقه در ورزشگاه بمانند/ برگزاری جشن فوتبال در کرمان

وی در خصوص برگزاری مراسم اختتامیه تصریح کرد: برای لحظه لحظه این مراسم برنامه ریزی شده است، اما اختتامیه زمانی خوب است که حضور تماشاچیان پررنگ باشد و فوتبال بدون مردم جاذبه ندارد به همین دلیل از هواداران دو تیم می خواهیم که بعد از مسابقه نیز در ورزشگاه حضور داشته باشند.

بهمنی ادامه داد: یکی از باشکوهترن مرامسم های اختتامیه ایران برگزار می شود که می توان به نورافشانی ویژه اشاره کرد که در 35 سال گذشته بی سابقه بوده است.

وی همچنین از شلیک بخار در این مراسم خبر داد که زیبایی خاصی به ورزشگاه می دهد و افزود: بخش هایی از برگزاری این اختتامیه چندین مرتبه آزمایش و تمرین شده اند و بدون شک زیباترین جشن فوتبال خواهد بود.

استقرار 2 ویدئو پروژکتور در پارک های کرمان

بهمنی با اشاره به اینکه پیش بینی این مسئله شده که تعداد تماشاچیان بیش از ظرفیت ورزشگاه باشد، گفت: دو ویدئو پروژکتور در پارک های بعثت و ایرانیان برای افرادی که نمی توانند در ورزشگاه حضور یابند مستقر می شود.

وی در خصوص تیم های صعود کننده به لیگ برتر گفت: طبق آیین نامه قهرمانی در لیگ دسته اول فوتبال تنها یکی از شرایط صعود به لیگ برتر است و شروط دیگری نیز وجود دارد که هم در آیین نامه آمده و هم از دید بین المللی با اهمیت است و جز مقررات محسوب می شود.

بهمنی مهم ترین شرط حضور در لیگ برتر را داشتن امکانات مناسب دانست و افزود: اگر تیمی واجد این شرایط نباشد نمی تواند به لیگ برتر راه یابد.

وی گفت: در این صورت باید برای راهیابی تیم ها به لیگ برتر چاره اندیشی شود که یکی از گزینه های مهم انتخاب تیم های لیگ برتری سقوط کرده است و باید در این زمینه تصمیم گیری شود.

بهمنی یادآور شد: در مورد این مسئله باید جلساتی برگزار و تصمیم گیری شود که مسلما بهترین تصمیم اتخاذ خواهد شد.



