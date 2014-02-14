به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی تازهترین اثر منتشر شده فرحناز علیزاده با عنوان «داستان مکاشفه» روز اول اسفند ماه در فرهنگسرای اخلاق برگزار میشود.
کتاب داستان مکاشفه شامل تحلیل و بررسی بیش از 50 داستان مینیمال از نویسندگان ایرانی و خارجی است که به قلم علیزاده از سوی نشر قطره منتشر شده و به تازگی به چاپ دوم نیز رسیده است.
در این کتاب داستانکهای ایرانی و غیرایرانی پس از طرح شدن با مشخصات یک داستان مینیمال تطبیق داده شده و ویژگیهایی که آنها را از این شکل و شیوه داستانی دور میکند، شرح داده میشود.
در این نشست که روز پنجشنبه اول اسفند ماه بگزار خواهد شد، اسدالله امرایی و حسن محمودی به سخنرانی خواهند پرداخت.
این نشست در فرهنگسرای اخلاق واقع در میدان شهدا ( مترو شهدا) ابتدای خیابان 17 شهریور، خیابان شهید کاظمی و از ساعت 15 تا17 برگزار میشود.
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