خبرنگاران در خط مقدم مقابله با عملیات روانی دشمن قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان صفی‌پور صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به دشواری‌ها و حساسیت‌های فعالیت رسانه‌ای در شرایط کنونی اظهار کرد: خبرنگاری در دنیای امروز صرفاً به حضور در محل وقوع یک رویداد و انتقال اخبار محدود نیست، بلکه فرآیندی چندمرحله‌ای از مشاهده و جمع‌آوری اطلاعات تا تولید، تنظیم، انتخاب زاویه روایت و انتشار محتوا را شامل می‌شود.

وی افزود: در بسیاری از رویدادها، رسانه با محدودیت زمانی مواجه است و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطلاعات را به مخاطب منتقل کند، اما سرعت نباید موجب کاهش دقت و صحت خبر شود؛ چراکه یک خطای کوچک در روایت یک اتفاق می‌تواند بر ذهنیت و برداشت مخاطب تأثیر بگذارد.

مسئول قرارگاه فضای مجازی و رسانه سپاه کربلا با بیان اینکه خبرنگار امروز باید فراتر از مهارت‌های سنتی روزنامه‌نگاری حرکت کند، تصریح کرد: آشنایی با سازوکار شبکه‌های اجتماعی، تحولات فضای رسانه‌ای و شیوه‌های عملیات شناختی دشمن از ضرورت‌های فعالیت حرفه‌ای در عرصه رسانه است.

صفی‌پور ادامه داد: رسانه می‌تواند با تولید محتوای دقیق، هدفمند و متناسب با نیاز جامعه، به افزایش آگاهی عمومی کمک کند و اجازه ندهد روایت‌های نادرست و عملیات روانی، فضای افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به شرایط ویژه فعالیت خبرنگاران در زمان بحران و جنگ خاطرنشان کرد: در چنین مقاطعی، اصحاب رسانه در کنار سایر نیروهای حاضر در میدان تلاش می‌کنند تصویری واقعی و مستند از وقایع ارائه دهند و همین موضوع مسئولیت آنها را دوچندان می‌کند.

مسئول قرارگاه فضای مجازی و رسانه سپاه کربلا همچنین از حضور فعال خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در مناسبت‌ها و ایام خاص قدردانی کرد و گفت: بسیاری از فعالان این عرصه حتی در روزهای تعطیل و مناسبت‌هایی که خانواده‌ها در کنار یکدیگر هستند، در قرارگاه‌های رسانه‌ای مشغول فعالیت بوده و گاهی ساعت‌های طولانی از خانواده خود دور می‌مانند تا جریان اطلاع‌رسانی متوقف نشود.

صفی‌پور با قدردانی از متولیان و مسئولان حوزه رسانه استان به دلیل همکاری در شکل‌گیری قرارگاه رسانه و فضای مجازی شهید قائد امت در جنگ رمضان، افزود: حضور پررنگ اصحاب رسانه در این عرصه و تلاش‌های جهادی آنان در مقطع حساس جنگ رمضان، در انعکاس اخبار، تبیین واقعیت‌ها و مقابله با عملیات روانی دشمن مؤثر بود و این مجاهدت رسانه‌ای شایسته تقدیر است.

وی نقش خبرنگاران استانی را در انعکاس مطالبات جامعه مهم دانست و اظهار کرد: خبرنگاران استان‌ها به دلیل ارتباط نزدیک‌تر با مردم، مسائل و مشکلات مناطق مختلف را بهتر شناسایی و پیگیری می‌کنند و می‌توانند صدای مردم را به مسئولان برسانند.

این فعال فضای مجازی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به سرعت، صحت و کارآمدی محتوا بیان کرد: مخاطب امروز تنها به دنبال دریافت یک خبر خام نیست، بلکه انتظار دارد رسانه ابعاد مختلف یک موضوع را برای او روشن کند و اطلاعاتی ارائه دهد که درک دقیق‌تری از مسئله به وجود آورد.

صفی‌پور در پایان گفت: موضوعات مرتبط با زندگی مردم، مسائل اجتماعی و مطالباتی که از متن جامعه شکل می‌گیرد، ظرفیت بالایی برای اثرگذاری رسانه‌ای دارد و رسانه زمانی می‌تواند به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند که میان مردم و مسئولان ارتباطی مؤثر، مستمر و مبتنی بر واقعیت ایجاد کند.