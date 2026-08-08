خبرنگاران در خط مقدم مقابله با عملیات روانی دشمن قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان صفیپور صبح شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به دشواریها و حساسیتهای فعالیت رسانهای در شرایط کنونی اظهار کرد: خبرنگاری در دنیای امروز صرفاً به حضور در محل وقوع یک رویداد و انتقال اخبار محدود نیست، بلکه فرآیندی چندمرحلهای از مشاهده و جمعآوری اطلاعات تا تولید، تنظیم، انتخاب زاویه روایت و انتشار محتوا را شامل میشود.
وی افزود: در بسیاری از رویدادها، رسانه با محدودیت زمانی مواجه است و باید در کوتاهترین زمان ممکن اطلاعات را به مخاطب منتقل کند، اما سرعت نباید موجب کاهش دقت و صحت خبر شود؛ چراکه یک خطای کوچک در روایت یک اتفاق میتواند بر ذهنیت و برداشت مخاطب تأثیر بگذارد.
مسئول قرارگاه فضای مجازی و رسانه سپاه کربلا با بیان اینکه خبرنگار امروز باید فراتر از مهارتهای سنتی روزنامهنگاری حرکت کند، تصریح کرد: آشنایی با سازوکار شبکههای اجتماعی، تحولات فضای رسانهای و شیوههای عملیات شناختی دشمن از ضرورتهای فعالیت حرفهای در عرصه رسانه است.
صفیپور ادامه داد: رسانه میتواند با تولید محتوای دقیق، هدفمند و متناسب با نیاز جامعه، به افزایش آگاهی عمومی کمک کند و اجازه ندهد روایتهای نادرست و عملیات روانی، فضای افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به شرایط ویژه فعالیت خبرنگاران در زمان بحران و جنگ خاطرنشان کرد: در چنین مقاطعی، اصحاب رسانه در کنار سایر نیروهای حاضر در میدان تلاش میکنند تصویری واقعی و مستند از وقایع ارائه دهند و همین موضوع مسئولیت آنها را دوچندان میکند.
مسئول قرارگاه فضای مجازی و رسانه سپاه کربلا همچنین از حضور فعال خبرنگاران و فعالان رسانهای در مناسبتها و ایام خاص قدردانی کرد و گفت: بسیاری از فعالان این عرصه حتی در روزهای تعطیل و مناسبتهایی که خانوادهها در کنار یکدیگر هستند، در قرارگاههای رسانهای مشغول فعالیت بوده و گاهی ساعتهای طولانی از خانواده خود دور میمانند تا جریان اطلاعرسانی متوقف نشود.
صفیپور با قدردانی از متولیان و مسئولان حوزه رسانه استان به دلیل همکاری در شکلگیری قرارگاه رسانه و فضای مجازی شهید قائد امت در جنگ رمضان، افزود: حضور پررنگ اصحاب رسانه در این عرصه و تلاشهای جهادی آنان در مقطع حساس جنگ رمضان، در انعکاس اخبار، تبیین واقعیتها و مقابله با عملیات روانی دشمن مؤثر بود و این مجاهدت رسانهای شایسته تقدیر است.
وی نقش خبرنگاران استانی را در انعکاس مطالبات جامعه مهم دانست و اظهار کرد: خبرنگاران استانها به دلیل ارتباط نزدیکتر با مردم، مسائل و مشکلات مناطق مختلف را بهتر شناسایی و پیگیری میکنند و میتوانند صدای مردم را به مسئولان برسانند.
این فعال فضای مجازی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به سرعت، صحت و کارآمدی محتوا بیان کرد: مخاطب امروز تنها به دنبال دریافت یک خبر خام نیست، بلکه انتظار دارد رسانه ابعاد مختلف یک موضوع را برای او روشن کند و اطلاعاتی ارائه دهد که درک دقیقتری از مسئله به وجود آورد.
صفیپور در پایان گفت: موضوعات مرتبط با زندگی مردم، مسائل اجتماعی و مطالباتی که از متن جامعه شکل میگیرد، ظرفیت بالایی برای اثرگذاری رسانهای دارد و رسانه زمانی میتواند به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند که میان مردم و مسئولان ارتباطی مؤثر، مستمر و مبتنی بر واقعیت ایجاد کند.
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