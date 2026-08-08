انهدام باند سارقان طلا در همدان؛ ۴ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام طولابینژاد اظهار کرد: در پی ارجاع چندین فقره پرونده به کلانتری ۱۲ مدرس مبنی بر سرقت طلاجات از شهروندان رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار ویژه ماموران پلیس قرار گرفت.
وی با اشاره به روند شناسایی متهمان افزود: تیمهای تخصصی کلانتری با انجام اقدامات فنی، پایشهای اطلاعاتی و بررسی میدانی، موفق شدند مخفیگاه و شیوه فعالیت این باند را شناسایی کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان ادامه داد: براساس یافتههای پلیس اعضای این باند با استفاده از یک دستگاه خودرو «شاهین» اقدام به شناسایی سوژهها و سرقت میکردند که با اجرای طرح گشتزنی هدفمند و چهرهزنی دقیق خودروی مذکور از سوی ماموران توقیف و سرنشینان آن که شامل ۲ زن و ۲ مرد بودند، در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
سرهنگ طولابینژاد در ادامه با بیان اینکه متهمان در بازجوییهای فنی پلیس به ۴ فقره سرقت طلاجات اعتراف کردهاند، تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده مقادیری از اموال مسروقه کشف و ضبط شد و متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان در پایان ضمن قدردانی از مشارکت مردم در گزارشدهی موارد مشکوک بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان تاکید کرد و افزود: شهروندان باید ضمن خودداری از نگهداری غیرایمن طلا و زیورآلات، در صورت مشاهده هرگونه رفتارهای مشکوک یا حضور افراد ناشناس در محیط زندگی خود مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
نظر شما