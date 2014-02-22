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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۲۶

بازی‌های المپیک زمستانی 2014 - سوچی؛

نمایندگان ایران در رده‌های 55 و 57 مارپیچ کوچک مردان قرار گرفتند

نمایندگان ایران در رده‌های 55 و 57 مارپیچ کوچک مردان قرار گرفتند

دو نماینده ایران در مسابقات اسکی مارپیچ کوچک مردان بازی‌های المپیک زمستانی سوچی به ترتیب در رده‌های پنجاه و پنجم و پنجاه و هفتم قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های امپیک زمستانی 2014 امروز شنبه در سوچی ادامه یافت که طی آن محمد کیادربندسری و حسین ساوه‌شمشکی در رشته مارپیچ کوچک با دیگر ورزشکاران حاضر به رقابت پرداختند که به ترتیب رده‌های 55 و 57 این مسابقه را از آن خود کردند.

محمد کیادربندسری که در مانش اول رقابت می‌کرد با ثبت زمان 55 ثانیه و 9 صدم ثانیه و با اختلاف 8 ثانیه و 39 صدم ثانیه نسبت به نفر اول این رده در مکان پنجاه و پنجم قرار گرفت. حسین ساوه شمشکی دیگر نماینده ایران در این ماده نیز با زمان 55 ثانیه و 46 صدم ثانیه و اختلاف زمانی 8 ثانیه و 76 صدم ثانیه نسبت به نفر اول در مکان پنجاه و هفتم قرار گرفت.

در این بخش اسکی بازانی از کشورهای اتریش، سوئد و ایتالیا به ترتیب اول تا سوم شدند.

 

کد مطلب 2241676

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