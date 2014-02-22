گزارشی از عملکرد تیم پنج نفره اسکی ایران در المپیک زمستانی سوچی

به گزارش خبرنگار، بازیهای المپیک زمستانی سوچی در حالی روز جمعه با صدرنشینی نروژ ادامه یافت که کاروان ایران به کار خود در این دوره از بازی‌ها پایان داد. فروغ عباسی در ماده آلپاین مارپیچ کوچک در رده چهل و هشتم ایستاد و بدین ترتیب هر پنج ورزشکار کشورمان در این دوره، مسابقات خود را برگزار کردند. این بهترین عنوانی بود که ورزشکاران ایرانی در این دوره از مسابقات کسب کردند.

کاروان ایران که برای دهمین بار در بازی‌های المپیک زمستانی شرکتی می‌کرد با پنج ورزشکار پای به این دوره از مسابقات گذاشت. حسین ساوه شمشکی( پرچمدار)، محمد کیادربندسری، فروغ عباسی، سید ستار صید و فرزانه رضا سلطانی پنج ورزشکار کشورمان در این دوره از بازی‌های المپیک زمستانی بودند که به همراه مربیان علیداد ساوه شمشکی و سیدمصطفی میرهاشمی، ناصر طالبی سرپرست فدراسیون، موسی ساوه شمشکی مدیر تیم‌های ملی، مهین ساوه شمشکی مربی تیم و بهاره خیرخواه نایب رییس فدراسیون به سوچی سفر کردند.

فرزانه رضاسلطانی نخستین ورزشکار ایرانی بود که در این دوره از بازی‌ها به رقابت پرداخت. او که در ماده 10 کیلومتر کلاسیک بانوان به میدان رفته بود در بین 76 ورزشکار شرکت کننده در رده هفتاد و سوم قرار گرفت. این ورزشکار با زمان 42 دقیقه و 31 ثانیه و 3 صدم ثانیه به کار خود پایان داد. با وجود اینکه او تنها از سه ورزشکار پیشی گرفت اما 2 دقیقه رکورد ایران را در این ماده بهبود بخشید. جاستینا کوالشیک از لهستان در این ماده با رکورد 28 دقیقه و 17 ثانیه و 8 صدم ثانیه قهرمان شد. فاصله زمانی این ورزشکار با نماینده ایران جالب توجه است.

در ماده 15 کیلومتر کلاسیک مردان، سیدستار صید نماینده کشورمان بود که در رده هفتاد و نهم قرار گرفت. این ورزشکار زمان 47 دقیقه و 16 ثانیه و یک دهم ثانیه را به نام خود ثبت کرد. در این بخش 92 ورزشکار حضور داشتند که داریو کولینا از سوئیس با ثبت زمان 38 دقیقه و 29 ثانیه و 7 دهم ثانیه قهرمان شد. سیدستار صید با این نتیجه‌ای که کسب کرد نسبت به المپیک قبلی 10 پله صعود کرد.

در ماده مارپیچ بزرگ مردان ایران دو نماینده داشت که در پایان محمد کیادربندسری در مکان 51 ایستاد و حسین ساوه شمشکی هم در رده 55 جدول کلی را به خود اختصاص داد. کیادربندسری در این مسابقه با ثبت زمان یک دقیقه و 30 ثانیه و 12 صدم ثانیه در رده پنجاه و یک این مسابقه قرار گرفت. او رکورد خود را نسبت به المپیک 2010 ونکوور 3 ثانیه بهبود بخشید. حسین ساوه شمشکی هم با زمان یک دقیقه و 32 ثانیه و 25 صدم ثانیه در رده پنجاه و پنجم ایستاد. او 15 پله بالاتر از رتبه خود در المپیک قبلی قرار گرفت. در این ماده 109 نفر حضور داشتند که 37 نفر به خاطر خطا نتوانستند به خط پایان برسند و 20 ورزشکار هم پس از نماینده ایران قرار گرفتند.

آخرین ورزشکار ایران در این دوره از بازی‌ها فروغ عباسی بود که در آلپاین مارپیچ کوچک به رقابت با دیگر ورزشکاران پرداخت و در مکان چهل و هشتم قرار گفت. او تنها ورزشکار ایرانی بود که در بین 50 ورزشکار برتر ماده خود ایستاد. عباسی با ثبت زمان 2 دقیقه و 35 ثانیه و 69 صدم ثانیه در رده چهل و هشتم قرار گرفت که 51 ثانیه و 15 صدم ثانیه با شیفرین از آمریکا که قهرمان این ماده شده بود فاصله داشت.