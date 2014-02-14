به گزارش خبرگزاری مهر، آرسن ونگر امروز جمعه اعلام کرد چلسی شانس اول قهرمانی در رقابتهای این فصل لیگ برتر است و هر کس می گوید چلسی در بین مدعیان قهرمانی نیست از شکست می ترسد.

ژوزه مورینیو سرمربی تیم فوتبال چلسی پیش از این احتمال قهرمانی چلسی در لیگ برتر را کم دانسته و تیمش را بعد از آرسنال و منچسترسیتی شانس سوم قهرمانی معرفی کرده بود.

مورینیو در پاسخ به ونگر در کنفرانس خبری پیش از دیدار تیمش مقابل منچسترسیتی در دور پنجم جام حذفی انگلیس گفت: ونگر یک متخصص در زمینه شکست است، من اینطور نیستم. اگر او درست بگوید و من از شکست و ناکامی و قهرمان نشدن تیمم ترس داشته باشم به این دلیل است که زیاد به شکست و ناکامی عادت ندارم.

سرمربی جنجال ساز تیم فوتبال چلسی در ادامه خاطرنشان کرد: شاید او درست بگوید، چون حقیقت این است که او یک متخصص ناکامی است. هشت سال بدون کسب حتی یک جام شکست بزرگی محسوب می شود. اگر 8 سال با چلسی هیچ جامی کسب نمی‌کردم لندن را ترک می کردم و دیگر برنمی گشتم.