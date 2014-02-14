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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۲۹

ژوزه مورینیو:

ونگر متخصص شکست خوردن است/ من جای او بودم لندن را ترک می‌کردم

ونگر متخصص شکست خوردن است/ من جای او بودم لندن را ترک می‌کردم

ژوزه مورینیو در آخرین اظهار نظر جنجالی‌اش اعلام کرده آرسن ونگر سرمربی آرسنال یک متخصص در زمینه شکست و ناکامی است و 10 سال بدون کسب جام این موضوع را اثبات می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسن ونگر امروز جمعه اعلام کرد چلسی شانس اول قهرمانی در رقابتهای این فصل لیگ برتر است و هر کس می گوید چلسی در بین مدعیان قهرمانی نیست از شکست می ترسد.

ژوزه مورینیو سرمربی تیم فوتبال چلسی پیش از این احتمال قهرمانی چلسی در لیگ برتر را کم دانسته و تیمش را بعد از آرسنال و منچسترسیتی شانس سوم قهرمانی معرفی کرده بود.

مورینیو در پاسخ به ونگر در کنفرانس خبری پیش از دیدار تیمش مقابل منچسترسیتی در دور پنجم جام حذفی انگلیس گفت: ونگر یک متخصص در زمینه شکست است، من اینطور نیستم. اگر او درست بگوید و من از شکست و ناکامی و قهرمان نشدن تیمم ترس داشته باشم به این دلیل است که زیاد به شکست و ناکامی عادت ندارم.

سرمربی جنجال ساز تیم فوتبال چلسی در ادامه خاطرنشان کرد: شاید او درست بگوید، چون حقیقت این است که او یک متخصص ناکامی است. هشت سال بدون کسب حتی یک جام شکست بزرگی محسوب می شود. اگر 8 سال با چلسی هیچ جامی کسب نمی‌کردم لندن را ترک می کردم و دیگر برنمی گشتم.

کد مطلب 2235982

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