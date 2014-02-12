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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۸

ژوزه مورینیو:

برای شکست وست بروم "کم شخصیت" بودیم

برای شکست وست بروم "کم شخصیت" بودیم

سرمربی تیم فوتبال چلسی پس از تساوی مقابل وست بروم گفت تیمش برای پیروزی در این دیدار شخصیت لازم را نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی با توقف مقابل وست بروم فرصت اختلاف چهار امتیازی با آرسنال در صدر جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر را از دست داد.

"ژوزه مورینیو" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: وست بروم واکنش خوبی نشان داد و ما نتوانستیم مقابل آنها ایستادگی کنیم. ما فرصت گلزنی به خصوص در دقیقه 15 نیمه دوم را از دست دادیم.

سرمربی چلسی افزود: البته این فوتبال است. حتی فکر می‎کنم اگر چند بازیکن تهاجمی را به میدان فرستاده بودم بازهم فرقی نمی‎کرد چرا که تیم ما تحت فشار نبود. مدافعان ما می‎توانستند از یک سوم دفاعی زمین هم خارج شوند.

وی در پایان گفت: ما باید شخصیت لازم را داشته باشیم تا بتوانیم از این شرایط با موفقیت خارج شویم نه اینکه فشار را بپذیریم. این بازی می‎توانست با همین نتیجه یک بر صفر به پایان برسد اما ما می‎بایست به واکنش آنها پاسخ قاطعانه‎تری می‎دادیم.

 

کد مطلب 2234719

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